Booking.com muss Kontaktdaten offenlegen

Auch auf Booking.com werden viele Unterkünfte von privaten Anbietern angeboten. Häufig sei die Kontaktaufnahme mit dem Unterkunftgeber hier aber nur über die von der Plattform bereitgestellten Kontaktformulare möglich. Der VKI sah eine wirksame Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber dem Unterkunftgeber auf diesem Weg nicht gewährleistet und ging mittels Verbandsklage im Auftrag des Sozialministeriums gegen diese Praxis vor.