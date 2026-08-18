„Blackout“: Freund mit Messer in Hals gestochen

Schuldspruch wegen versuchten Mordes

In letzter Sekunde konnte er sich zu Nachbarn retten und die Polizei alarmieren. Eine Blutspur führte die Ermittler bis zum Tatort ins Badezimmer. Die Beiden hätten zuvor Musik gehört und etwas getrunken. Einen Streit habe es nicht gegeben. „Ich habe nur gesagt, er soll sich wegen seiner Frau nicht so hängen lassen“, erinnert er sich. Das Verhalten des Täters war laut Gutachter zielgerichtet, um seine Wut zu entladen.