Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Herzen Kroatiens

Opernklänge und Hundemenü: Diese Stadt hat alles

Reisen & Urlaub
26.06.2026 18:10
Das Musikfestival „Zagreb Classic“ verwandelt die kroatische Hauptstadt noch bis 3. Juli in eine ...
Das Musikfestival „Zagreb Classic“ verwandelt die kroatische Hauptstadt noch bis 3. Juli in eine spektakuläre Freilichtbühne.(Bild: Krone-Collage/Angelika Eliseeva)
Porträt von Angelika Eliseeva
Von Angelika Eliseeva

In nur wenigen Autostunden erreichbar, verzaubert Kroatiens Hauptstadt mit besonderem Flair, hervorragender Gastronomie, spannenden Sehenswürdigkeiten und aufregenden Veranstaltungen. Auch vierbeinige Urlaubsgäste sind immer gerne gesehen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine Familie bedient sich an einem prall gefüllten Picknickkorb, daneben ein Pärchen mit Champagner. Ein älterer Herr setzt sich aufgeregt auf seinen Klappsessel, Jugendliche liegen in der Wiese. Links vorne dreht ein kleiner Hund noch aufgeregt eine Runde, bevor er sich entspannt zu seinen Besitzern gesellt. Jeden Juni werden in Zagreb die Decken ausgerollt: Zwischen Gras, Blumen und dem historischen Ambiente entsteht im idyllischen Park auf dem König-Tomislav-Platz eine Atmosphäre, die mit nichts vergleichbar ist. All das ist „Zagreb Classic“, eines der außergewöhnlichsten Open-Air-Festivals dieser Art. Willkommen ist jeder, der Eintritt frei.

Der König-Tomislav-Platz wenige Stunden vor der Eröffnung des Festivals
Der König-Tomislav-Platz wenige Stunden vor der Eröffnung des Festivals(Bild: Angelika Eliseeva)

Gänsehaut-Effekt für alle
In wunderbarer Akustik schallt Edvard Griegs „Peer-Gynt-Suite“ durch das Stadtzentrum. Gefolgt von Antonin Dvořáks „Slawischen Tänzen“, die sich episch in das Stadtbild einfügen. Durch das Programm führt mit Dawid Runtz einer der beliebten Dirigenten in Europa. Besonders ist in diesem Jahr vor allem die Kooperation zwischen den Zagreber Philharmonikern und dem deutsch-iranischen Pianisten Rahmi Bahrami. Der fulminant „Air“ der Orchestersuite Nr. 3 des deutschen Komponisten Johann Sebastian Bach zum Besten gibt. „Nur wenige kulturelle Veranstaltungen schaffen es, ein so vielfältiges Publikum zusammenzubringen – von engagierten Liebhabern klassischer Musik bis hin zu Passanten, die kurz innehalten, einer Aufführung lauschen und am Ende bis zum Schluss bleiben“, erklärt Martina Bienenfeld, Direktorin des Tourismusverbands der Stadt Zagreb, im Gespräch mit der „Krone“.

Der Andrang bei der Eröffnung von „Zagreb Classic“ war enorm. Und dennoch fand jeder in Ruhe ...
Der Andrang bei der Eröffnung von „Zagreb Classic“ war enorm. Und dennoch fand jeder in Ruhe einen gemütlichen Platz.(Bild: Angelika Eliseeva)

So einfach kann Sightseeing sein
Genau so vielfältig wie die Besucher des Festivals ist die kroatische Hauptstadt an sich. Sie begeistert Architekten aus aller Welt mit der Verneinung von Historischem, Sozialistischem und Modernem. Mit nur 790.000 Einwohnern für seine Kompaktheit geschätzt, ist in Zagreb alles bequem und ohne Stress erreichbar. Die insgesamt 4500 Cafés und Restaurants (eines je 175 Einwohner!) laden zum gemütlichen Flanieren ein. Denn Eile passt so gar nicht zum kroatischen Lebensstil.

Nur 64 Sekunden benötigt die Zagreber Standseilbahn für eine Fahrt.
Nur 64 Sekunden benötigt die Zagreber Standseilbahn für eine Fahrt.(Bild: Angelika Eliseeva)

Besonders sehenswert ist der nahezu vollständig erhaltene historische Stadtkern. Dort verbindet mit 66 Metern Länge die weltweit kürzeste Seilbahn für den öffentlichen Personenverkehr die Ober – und Unterstadt. Aus dem Lotrščak-Turm wird täglich um Punkt 12 Uhr mittags, wohlgemerkt händisch, die berühmte Kanone von Grič abgefeuert. Bedeutet für die Einwohner 130 Dezibel jeden Tag, dafür ein zuverlässiges Überprüfungsinstrument für die Uhr. Unweit davon ragt die Kathedrale von Zagreb empor, die sich mit stolzen 108 Metern das höchste Gebäude in Kroatien nennen darf. Frequentiert wird sie nicht nur von Touristen, sondern vor allem von Bewohnern der Stadt. Dreißig Prozent der katholischen Kroaten gingen jeden Sonntag in die Kirche, erzählt Fremdenführerin Dora Fila Butković der „Krone“ in perfektem Deutsch.

Viele spannende Ausstellungen befinden sich in der Umgebung, darunter besonders empfehlenswert das preisgekrönte „Museum der zerbrochenen Beziehungen“. Mit Exponaten von Romanzen, die nicht für die Ewigkeit bestimmt waren.

Mitbringsel aus dem „Museum der zerbrochenen Beziehungen“
Mitbringsel aus dem „Museum der zerbrochenen Beziehungen“(Bild: Angelika Eliseeva)

Hotels zum Entspannen
Für einen komfortablen Aufenthalt bietet sich eine Reihe schöner Unterkünfte an, die zweifellos mit dem österreichischen Standard mithalten können. Hervorzuheben sind etwa das „Canopy By Hilton“ oder „DoubleTree By Hilton“. Unvergesslich das „Hotel Esplanade“. Es wurde 1925 als Unterkunft für Passagiere des legendären Orient-Express errichtet, der Paris und Istanbul miteinander verband.

Redaktionshund „Elisej“ mundete sein Menü.
Redaktionshund „Elisej“ mundete sein Menü.(Bild: Angelika Eliseeva)
Im „Hotel Esplanade“
Im „Hotel Esplanade“(Bild: Angelika Eliseeva)

Zahlreiche Royals und Politiker, die hohe Ämter bekleiden, zog das wunderschöne Gebäude bereits in seinen Bann. Das hauseigene Restaurant überzeugt mit einer variantenreiche Wein-Karte und den kultigen Štrukli – einer kroatischen Speise, die es in unzähligen Versionen gibt. Auch Vierbeiner sind in dem Hotel willkommen und dürfen sich sogar über eine eigene Speisekarte freuen. Insgesamt sind 40 Prozent der Zagreber Unterkünfte haustierfreundlich.

Reiseleiterin Dora Fila Butković im Geschäft „Croata“ in der Oktogonpassage
Reiseleiterin Dora Fila Butković im Geschäft „Croata“ in der Oktogonpassage(Bild: Angelika Eliseeva)

DAS Pflicht-Souvenir aus Kroatien
Wer sich mit einem nachhaltigen Souvenir an die Reise zurückerinnern möchte, ist mit einer Krawatte gut beraten. Zwar hat das Halsgebinde seine weltweite Popularität den französischen Aristokraten zu verdanken. Erstmals gesehen wurde es jedoch bereits im 17. Jahrhundert an den Kriegsuniformen kroatischer Soldaten. Nicht umsonst bedeutet die französische Bezeichnung des modischen Accessoires „cravate“ in der Übersetzung „Kroate“.

Lesen Sie auch:
Die Konzerte können kostenlos besucht werden. Martina Bienenfeld (rechts) gibt viele nützliche ...
Kroatien mal anders
„Zagreb Classic“: Der Geheimtipp des Sommers
16.06.2026

Insgesamt überzeugt Zagreb mit seiner Vielfalt in allen Belangen. Es vereint Historisches mit Modernem. Kultur-Interessierte dürfen sich über ein reichhaltiges Angebot freuen. Aber es gibt auch Platz für jene, die sich von Alltagssorgen erholen und die Seele baumeln lassen wollen. Urlauber werden mit Wertschätzung empfangen, mitgebrachte Vierbeiner gehegt und gepflegt. Auch die selbstkritisch-ironische Art der Kroaten bleibt sympathisch im Gedächtnis. Weit vom Selbstdarstellertum entfernt, schaffen sie eine natürlich-ungezwungene Atmosphäre, in der sich jeder wohlfühlen kann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Reisen & Urlaub
26.06.2026 18:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Watchlist
Zwei Abschiede für immer & eine neue Superheldin
Top-Besetzung
Nach „House of the Dragon“, jetzt Supergirl
Sebastian Kurz & Co.
Mikl-Leitners Heurigenabend wurde zum VIP-Hotspot
Folge von Freitag
Bewegung kennt kein Alter und keine Ausreden!
Liebe im Schnelltest
Schauspieler Herbert Knaup im Paar-Wordrap
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
121.875 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Wien
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
120.245 mal gelesen
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Ski Alpin
Ski-Legende Bode Miller festgenommen!
114.784 mal gelesen
Bode Miller
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1294 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Kolumnen
„Und der Kanzler sich a bisserl Fußball anschaut“
986 mal kommentiert
Die WM-Reise des Kanzlers mit übergroßer Delegation kommt in der Heimat nicht gut an. „Gespart ...
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
856 mal kommentiert
Mehr Reisen & Urlaub
Im Herzen Kroatiens
Opernklänge und Hundemenü: Diese Stadt hat alles
Jetzt mitmachen
Gewinnen Sie einen Luxus-Aktiv-Urlaub in Tirol
Trotz „Widerwillens“
Dieses Zuckerl hat Ryanair ab jetzt für Familien
Kamptal
Gartenglück & Genussmomente
Deals, Infos, Service
Mit Newsletter „Reisezeit“ tolle Urlaube gewinnen!

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf