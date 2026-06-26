Opernklänge und Hundemenü: Diese Stadt hat alles

Gänsehaut-Effekt für alle

In wunderbarer Akustik schallt Edvard Griegs „Peer-Gynt-Suite“ durch das Stadtzentrum. Gefolgt von Antonin Dvořáks „Slawischen Tänzen“, die sich episch in das Stadtbild einfügen. Durch das Programm führt mit Dawid Runtz einer der beliebten Dirigenten in Europa. Besonders ist in diesem Jahr vor allem die Kooperation zwischen den Zagreber Philharmonikern und dem deutsch-iranischen Pianisten Rahmi Bahrami. Der fulminant „Air“ der Orchestersuite Nr. 3 des deutschen Komponisten Johann Sebastian Bach zum Besten gibt. „Nur wenige kulturelle Veranstaltungen schaffen es, ein so vielfältiges Publikum zusammenzubringen – von engagierten Liebhabern klassischer Musik bis hin zu Passanten, die kurz innehalten, einer Aufführung lauschen und am Ende bis zum Schluss bleiben“, erklärt Martina Bienenfeld, Direktorin des Tourismusverbands der Stadt Zagreb, im Gespräch mit der „Krone“.