Orca vor Spanien mit Schussverletzungen entdeckt

Meeressäuger wollen vermutlich nur spielen

Forscher vermuten, dass es sich bei den Angriffen nicht um ein aggressives Verhalten handelt, und sprechen daher eher von Interaktionen. Sie gehen davon aus, dass der Spieltrieb der Meeressäuger der Grund für die Vorfälle ist. „Iberische Orcas müssen seit einigen Jahren nicht mehr so viel Zeit wie früher mit der Nahrungssuche verbringen. Denn ihre Hauptbeute, der Rote Thunfisch, hat sich von Zeiten hemmungsloser Überfischung dank strenger Schutzmaßnahmen inzwischen gut erholt“, so die Deutsche Stiftung Meeresschutz.