„Zagreb Classic“: Der Geheimtipp des Sommers

Zagreb verbindet das Erbe der österreichisch-ungarischen Zeit mit einer lebendigen zeitgenössischen Szene. Wie schafft es die Stadt heute, Tradition und moderne Stadtkultur in Einklang zu bringen?

Ich glaube, eine der größten Stärken Zagrebs ist, dass man in der Stadt nie das Gefühl hatte, sich zwischen dem Erhalt ihres Erbes und der Annahme eines modernen Lebens entscheiden zu müssen. Beides existiert auf natürliche Weise nebeneinander und prägt gemeinsam die Identität. Historische Plätze, Parks, Straßen und Gebäude sind nicht nur für Touristen gedacht – sie sind Orte, an denen Menschen sich treffen, kulturelle Veranstaltungen stattfinden und das Stadtleben pulsiert. Deshalb wirken moderne Entwicklungen in Zagreb so natürlich und authentisch – weil sie auf dem bestehenden Charakter der Stadt aufbauen, anstatt ihn zu ersetzen. Vielleicht ist dies Zagrebs größtes Kapital – Tradition und Moderne werden nicht als Gegensätze gesehen, sondern als Quellen neuer Energie und Kreativität. Dieses Gleichgewicht schafft eine Stadt, die ihre Vergangenheit respektiert und gleichzeitig offen für Innovationen, Trends und neue Einflüsse bleibt.