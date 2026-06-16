Kroatien mal anders
„Zagreb Classic“: Der Geheimtipp des Sommers
Einmal mehr verwandelt das Musikfestival „Zagreb Classic“ das Herz der kroatischen Hauptstadt von 19. Juni bis 3. Juli in eine spektakuläre Freilichtbühne. Martina Bienenfeld, Direktorin des Tourismusverbands der Stadt, erklärt in einem Interview mit der „Krone“, warum Zagreb gerade für österreichische Urlauber immer spannender wird.
Sommer, Sonne, kristallklares Meer – und das nur wenige Autostunden entfernt. So stellen sich viele Kroatien vor. Doch das Land hat noch deutlich mehr zu bieten. Zagreb zeigt eine völlig andere Seite der gefragten Destination. Als eine Stadt, in der mitteleuropäisches Erbe, zeitgenössische Kultur, hervorragende Gastronomie und eine entspannte Atmosphäre zusammenkommen.
Ein nicht mehr aus dem Kalender wegzudenkendes Highlight ist das kostenlose Open-Air-Festival „Zagreb Classic“. Organisiert vom Zagreber Tourismusverband in Zusammenarbeit mit der Stadt und mehreren Partnern, verbindet es herausragende klassische Musikaufführungen mit dem einzigartigen Ambiente des Königs-Tomislav-Platzes.
„Krone“: Welche Art von Publikum besucht normalerweise „Zagreb Classic“? Stellen Sie fest, dass das Interesse von internationalen Gästen zunimmt?
Martina Bienenfeld: Vielleicht ist die größte Stärke von „Zagreb Classic“ die Art und Weise, wie es klassische Musik zum Teil des täglichen Lebens der Stadt macht. Nur wenige kulturelle Veranstaltungen schaffen es, ein so vielfältiges Publikum zusammenzubringen – von engagierten Liebhabern klassischer Musik bis hin zu Passanten, die kurz innehalten, einer Aufführung lauschen und am Ende bis zum Schluss bleiben. Diese Offenheit ist auch einer der Gründe, warum wir ein wachsendes Interesse von internationalen Besuchern beobachten. Die Reisenden von heute suchen nach authentischen Erlebnissen, die sie mit der lokalen Kultur und dem Alltagsleben verbinden. Unser Festival bietet genau das. Besucher haben die Möglichkeit, Zagreb durch die Offenheit und hohe Lebensqualität zu erleben, die es repräsentiert.
Zagreb verbindet das Erbe der österreichisch-ungarischen Zeit mit einer lebendigen zeitgenössischen Szene. Wie schafft es die Stadt heute, Tradition und moderne Stadtkultur in Einklang zu bringen?
Ich glaube, eine der größten Stärken Zagrebs ist, dass man in der Stadt nie das Gefühl hatte, sich zwischen dem Erhalt ihres Erbes und der Annahme eines modernen Lebens entscheiden zu müssen. Beides existiert auf natürliche Weise nebeneinander und prägt gemeinsam die Identität. Historische Plätze, Parks, Straßen und Gebäude sind nicht nur für Touristen gedacht – sie sind Orte, an denen Menschen sich treffen, kulturelle Veranstaltungen stattfinden und das Stadtleben pulsiert. Deshalb wirken moderne Entwicklungen in Zagreb so natürlich und authentisch – weil sie auf dem bestehenden Charakter der Stadt aufbauen, anstatt ihn zu ersetzen. Vielleicht ist dies Zagrebs größtes Kapital – Tradition und Moderne werden nicht als Gegensätze gesehen, sondern als Quellen neuer Energie und Kreativität. Dieses Gleichgewicht schafft eine Stadt, die ihre Vergangenheit respektiert und gleichzeitig offen für Innovationen, Trends und neue Einflüsse bleibt.
Welche Events können Sie österreichischen Besuchern neben „Zagreb Classic“ während eines Sommeraufenthalts besonders empfehlen?
Bei warmen Temperaturen verlagert sich das Leben in der Stadt nach draußen – Plätze, Parks, Terrassen und Straßen werden zu Orten der Kultur, des sozialen Lebens und alltäglicher Begegnungen. Dann zeigt sich Zagrebs einzigartige Energie am deutlichsten. Von einem morgendlichen Kaffee auf einer Terrasse und Spaziergängen durch die Viertel bis hin zu Konzerten, Filmvorführungen, Festivals und zahlreichen Open-Air-Veranstaltungen. Abseits von „Zagreb Classic“ würde ich den Besuchern raten, die Stadt ohne strikten Plan zu erkunden. Schlendern Sie durch die Gassen, entdecken Sie einige der ungewöhnlichen Sammlungen in den Museen, machen Sie Halt auf einer der vielen Terrassen. Oft sind es gerade diese kleinen, alltäglichen Momente, in denen man den Charakter Zagrebs am besten erlebt. Was ich an Zagreb besonders schätze, ist, wie leicht man von einer lebhaften städtischen Umgebung zu ruhigen Parks, Seen und Natur wechseln kann.
Wenn Sie unsere Leser in nur wenigen Sätzen nach Zagreb einladen müssten, was würden Sie ihnen sagen?
Zagreb beeindruckt nicht auf den ersten Blick. Sein Charme offenbart sich nach und nach – durch die Straßen, Caféterrassen, das Kulturleben und die Menschen, die hier zu Hause sind. Zagreb ist groß genug, um immer etwas Neues zu bieten, aber kompakt genug, damit sich Besucher fast sofort wohlfühlen. Vielleicht ist das der Grund, warum so viele Besucher angenehm überrascht sind von dem, was sie hier entdecken. Und gerne zurückkommen.
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