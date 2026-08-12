Wer sich bewegt, gewinnt – jeden Tag mehr

Mehr Beweglichkeit, mehr Energie, mehr Lebensfreude – wer regelmäßig mit Philipp mitturnt, hat von allem mehr. Und das Beste daran: man muss kein Sportprofi sein. 20 Minuten täglich – jeder in seinem Tempo – genügen schon, um dem Körper etwas Gutes zu tun. „Philipp bewegt“ zeigt, wie einfach regelmäßige Bewegung sein kann.