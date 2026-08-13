85 Fälle: Rezept-Fälscherin ging Polizei ins Netz

Täuschend echte Rezepte angefertigt

Der Verdacht wiegt schwer: Die 45-Jährige soll gestohlene Rezeptblöcke und Arztstempel verwendet haben, um täuschend echte Rezepte für Schmerz- und Beruhigungsmittel anzufertigen. Der Verdacht liegt nahe, dass die Frau die Substanzen selbst konsumieren – und auch weiterverkaufen wollte. Die Ermittler konnten Fälle bis Mai vergangenen Jahres zurückverfolgen. Insgesamt soll sie für nicht weniger als 85 Taten verantwortlich sein.