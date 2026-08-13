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„500.000 warten noch“

Hunderte Migranten binnen Tagen vor Kreta gerettet

Ausland
13.08.2026 12:48
Seit Jahresbeginn sind mehr als 10.000 Migranten auf Kreta angekommen.
Seit Jahresbeginn sind mehr als 10.000 Migranten auf Kreta angekommen.(Bild: EPA/EFE)
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Von krone.at

21 Meilen (33,8 Kilometer) vor der Südküste der griechischen Insel Kreta sind 87 Migranten von zwei Booten gerettet worden. Mehr als eine halbe Million Menschen soll in Libyen auf eine Überfahrt nach Europa warten. 

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Sie waren südlich und südöstlich des Hafenorts Kali Limenes unterwegs gewesen, als ein Flugzeug der EU-Grenzschutzagentur Frontex sie entdeckt. Bereits am Vortag waren vor der Südküste Kretas und der Insel Gavdos rund 240 Migranten bei fünf Einsätzen in Sicherheit gebracht worden.

Damit wurden innerhalb von zwei Tagen insgesamt 327 Menschen gerettet, wie der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunksender ERT berichtete. Alle Boote sollen nach Angaben der geretteten Menschen aus der Region rund um die libysche Hafenstadt Tobruk gestartet sein.

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Kreta und die nahe gelegene Insel Gavdos sind wichtige Anlaufpunkte für Migranten, die von Nordafrika aus nach Griechenland gelangen wollen. Nach Angaben aus Kreisen der griechischen Küstenwache sind derzeit Dutzende Boote von Libyen aus in Richtung Kreta unterwegs.

10.000 Migranten seit Jahresbeginn
Der griechische Migrationsminister Thanos Plevris sagte zuletzt, dass in Libyen mehr als eine halbe Million Menschen auf eine Überfahrt nach Europa warteten. Die Route gilt als sehr gefährlich. Tobruk liegt rund 300 Kilometer südlich von Gavdos und Kreta. Nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind seit Jahresbeginn bis Anfang August mehr als 10.000 Migranten auf Kreta angekommen. 

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