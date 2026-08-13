Hunderte Migranten binnen Tagen vor Kreta gerettet

10.000 Migranten seit Jahresbeginn

Der griechische Migrationsminister Thanos Plevris sagte zuletzt, dass in Libyen mehr als eine halbe Million Menschen auf eine Überfahrt nach Europa warteten. Die Route gilt als sehr gefährlich. Tobruk liegt rund 300 Kilometer südlich von Gavdos und Kreta. Nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind seit Jahresbeginn bis Anfang August mehr als 10.000 Migranten auf Kreta angekommen.