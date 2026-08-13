Auktion: „Luxus-Käse“ kommt nun unter den Hammer

Im Juli war schließlich das Ende des „Käse-Imperiums“ besiegelt, es wurde von der „Crazy Cheese Manufacture Holding GmbH“ und deren 100-prozentiger Tochter MRL Crazy Cheese Manufacture W GmbH selbst das Konkursverfahren beim Landesgericht Graz beantragt. Alle Geschäfte der Firma, die sich selbst als „wohl exklusivsten Käse-Store der Welt“ bezeichnete, sind bereits geschlossen.

Ehemalige Luxus-Käselaibe ab 20 Euro

Unter den nun angebotenen Versteigerungs-Positionen finden sich Deko-Käselaibe aber auch originale Käselaibe. Für 100 Gramm legten die Kunden vormals um die 20 Euro aufwärts auf den Tisch, nun sind die letzten der 10-Kilo-Käselaibe ab einem Rufpreis von 20 bis 25 Euro zu haben. Daneben wird auch Zubehör wie Käseglocken, Schneidbretter oder Käsereiben angeboten und auch professionelle Gastro-Ausstattung wie Aufschnitt- und Vakuumiermaschinen, Waagen, Büro- und IT-Ausstattung sowie der gesamte Ladenbau mit Bar, Stehtischen und Barhockern. Auch Champagnergläser, Kaviardosen, Luster, ein handgemachter Champagnersäbel und eine glitzernde Discokugel sind ersteigerbar.