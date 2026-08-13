Gros der Wasserentnahmen entfällt auf Produktion

Das gilt vor allem für die Lebensmittel-, Textil-, Papier-, Chemie-, Pharma-, Glasindustrie und Metallerzeugung. Diese Bereiche stehen für gut 95 Prozent der Wassernutzung in der Warenproduktion. Es sei zwischen Entnahme und Verbrauch zu unterscheiden, betonte die IV. Denn „ein sehr großer Teil“ der Wasserentnahmen bestehe aus Kühlwasser, das anschließend wieder ortsnah in die Gewässer zurückgeführt wird. Wasser werde größtenteils gebraucht, nicht verbraucht.