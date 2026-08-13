Ukraine: Lok-Crew stirbt, um Passagiere zu retten

Meiste Todesopfer seit 2. Weltkrieg

In dem im Februar 2022 begonnenen Krieg sind Hunderttausende Menschen – vor allem Soldaten auf beiden Seiten – getötet worden. Es ist damit der Konflikt in Europa mit den meisten Todesopfern seit dem Zweiten Weltkrieg. Die UNO zählt bisher 16.874 getötete Zivilisten, erklärt jedoch zugleich, dass die wahre Zahl deutlich höher liegen dürfte, da die Opferzahlen in von Russland besetzten Gebieten der Ukraine nicht bestätigt werden könnten.