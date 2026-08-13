Papst Leo brachte Matthew McConaughey zum Lachen

„Aber es ist irgendwie so: Wenn man sich auf ein Gespräch mit dem Papst vorbereitet, ist das in etwa so, als würde man eine Rede für die Oscar-Verleihung vorbereiten oder so.“ Er habe sich gesorgt, dass es „irgendwie arrogant“ wirken könnte, wenn er eine Rede aus dem Ärmel schüttle, sagte der Schauspieler.