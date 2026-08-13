Papst Leo brachte Matthew McConaughey zum Lachen

Matthew McConaughey hat sich vor seiner Audienz bei Papst Leo XIV. länger Gedanken über die beste Vorbereitung dafür gemacht. „Es gab ein paar Dinge, über die ich mit ihm sprechen wollte“, erzählte McConaughey (56) in „The Tonight Show“ von Jimmy Fallon.
„Aber es ist irgendwie so: Wenn man sich auf ein Gespräch mit dem Papst vorbereitet, ist das in etwa so, als würde man eine Rede für die Oscar-Verleihung vorbereiten oder so.“ Er habe sich gesorgt, dass es „irgendwie arrogant“ wirken könnte, wenn er eine Rede aus dem Ärmel schüttle, sagte der Schauspieler.
Hier können Sie sich das Interview von Jimmy Kimmel mit Matthew McConaughey anschauen:
McConaughey und seine Frau Camila Alves McConaughey hatten den Papst Anfang August bei der wöchentlichen Generalaudienz im Petersdom getroffen. „Es liegt eine gewisse Ehrfurcht darin, und es ist eine Ehre, dies zu tun“, sagte der Schauspieler nun.
„Großartiger Sinn für Humor“
Der Papst und er seien in ihrem Gespräch dann „ohnehin vom Skript abgewichen“, berichtet er. „Aber ich konnte mit ihm über ein paar nette Dinge sprechen.“
Auf die Frage des Moderators, ob McConaughey es geschafft habe, den Papst zum Lachen zu bringen, antwortete der Hollywoodstar: „Er hat mich zum Lachen gebracht.“ Ein „großartiger Sinn für Humor“ sei etwas, was alle „heiligsten und spirituellsten Menschen“, denen er je begegnet sei, gemein hätten.
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