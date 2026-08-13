Achtung Salzburg! Auf Zypern droht Grillgefahr

Fußball-Bundesligist Salzburg steht in der Qualifikation für die Europa League vor einem heißen Tanz auf Zypern. Gegner Pafos lehrte auf dem Inselstaat schon einigen großen Namen das Fürchten.
„Wenn zyprische Teams daheim spielen, sind das oft ganz andere Mannschaften. Die fühlen sich da richtig wohl.“ Das sagt der aktuelle Altach-Torhüter und ehemalige Bulle Daniel Antosch, der vier Jahre lang auf der Insel im Mittelmeer gespielt hat.
Die große Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit sind die dort ansässigen Teams gewohnt, den Gegnern bereitet das aber oft Probleme. Bestes Beispiel ist der Blick auf die vergangene Saison. In dieser gab Pafos sein Debüt in der Champions League, holte dabei sensationelle neun Punkte und verpasste damit nur knapp den Einzug in die K. o.-Phase. Sieben der neun Zähler ergatterte man daheim, da bezwang man das spanische Spitzenteam Villarreal und den tschechischen Meister Slavia Prag. Zudem holte man ein Remis gegen die Millionentruppe aus Monaco. „Mit den Fans und mit der Hitze wird es ein sehr schwieriges Spiel. Da hat man schon gesehen, dass Pafos Spiele drehen kann“, ist sich Valentin Zabransky bewusst.
Salzburg muss vor den Zyprioten also definitiv gewarnt sein. Beim heutigen Spiel werden Temperaturen rund um die 30 Grad Celsius erwartet, da müssen die Bullen bereit sein, über das Limit zu gehen. Sonst könnten sie der nächste namhafte Gegner sein, der von Pafos „gegrillt“ wird.
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