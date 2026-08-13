Achtung Salzburg! Auf Zypern droht Grillgefahr

Die große Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit sind die dort ansässigen Teams gewohnt, den Gegnern bereitet das aber oft Probleme. Bestes Beispiel ist der Blick auf die vergangene Saison. In dieser gab Pafos sein Debüt in der Champions League, holte dabei sensationelle neun Punkte und verpasste damit nur knapp den Einzug in die K. o.-Phase. Sieben der neun Zähler ergatterte man daheim, da bezwang man das spanische Spitzenteam Villarreal und den tschechischen Meister Slavia Prag. Zudem holte man ein Remis gegen die Millionentruppe aus Monaco. „Mit den Fans und mit der Hitze wird es ein sehr schwieriges Spiel. Da hat man schon gesehen, dass Pafos Spiele drehen kann“, ist sich Valentin Zabransky bewusst.