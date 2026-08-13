Messer-Attacke um 2 Uhr früh auf Linzer Landstraße





Ein Messerstecher sitzt in U-Haft

Aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurden vom Landeskriminalamt Zielfahndungsermittlungen betreffend eines 48-jährigen Nordmazedoniers rs aufgenommen. Dieser steht im Verdacht, am 29. April 2026 während eines Suchtmittel-Geschäftes seinem Abnehmer mit einem Messer in den Rücken gestochen und diesen dadurch schwer verletzt zu haben.



In die Heimat geflüchtet

Nach der Tat dürfte der 48-Jährige in sein Heimatland Nordmazedonien geflüchtet sein. Durch umfangreiche Ermittlungen stellten die Polizisten fest, dass der Flüchtige am Mittwochvormittag wieder in das österreichische Bundesgebiet eingereist war. Schließlich konnte er im Bereich des Wiener Westbahnhofes ausgeforscht und festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde der Mann in die Justizanstalt Wels eingeliefert.







