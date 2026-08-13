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Tükre niedergestochen

Messer-Attacke um 2 Uhr früh auf Linzer Landstraße

Oberösterreich
13.08.2026 07:56
Einem 24-Jährigen wurde in den Rücken gestochen
Einem 24-Jährigen wurde in den Rücken gestochen(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Er saß blutend unter einem Baum, als die Polizei eintraf: Gegen 2.11 Uhr früh wurde ein Türke (24) auf der Linzer Landstraße Höhe Volksgarten mit einem Messer in den Rücken gestochen. Der Täter ist flüchtig. Einen anderen Messerstecher kontne die Polizei hingegen nach Monaten schnappen. 

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Der Messerangriff geschah laut bisherigem Ermittlungsstand auf Höhe des Admiral Sportwetten-Lokals, dürfte aber nichts mit diesem zu tun haben. Der Türke wurde am Rücken verletzt, laut Polizei bestand aber keine Lebensgefahr, die Wunde musste nur genäht werden. Bisher konnte das Opfer nicht einvernommen werden, deshalb gestaltet sich die Suche nach dem Täter schwierig.

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Der Volksgarten und das parallele Endstück der südlichen Landstraße sorgen immer wieder für negative Schlagzeilen. Trotz des Besuchermagneten Musiktheater kam es nicht zu der ursprünglich erhofften Aufwertung dieses Stadtteils. Im Gegenteil: speziell der Volksgarten bleibt trotz vielfacher Versuche ein Hot-Spot sozialer Randgruppen, ähnlich wie der benachbarte Hauptbahnhof.

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Ein Messerstecher sitzt in U-Haft
Aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurden vom Landeskriminalamt Zielfahndungsermittlungen betreffend eines 48-jährigen Nordmazedoniers rs aufgenommen. Dieser steht im Verdacht, am 29. April 2026 während eines Suchtmittel-Geschäftes seinem Abnehmer mit einem Messer in den Rücken gestochen und diesen dadurch schwer verletzt zu haben. 

In die Heimat geflüchtet
Nach der Tat dürfte der 48-Jährige in sein Heimatland Nordmazedonien geflüchtet sein. Durch umfangreiche Ermittlungen stellten die Polizisten fest, dass der Flüchtige am Mittwochvormittag wieder in das österreichische Bundesgebiet eingereist war. Schließlich konnte er im Bereich des Wiener Westbahnhofes ausgeforscht und festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde der Mann in die Justizanstalt Wels eingeliefert.
 


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