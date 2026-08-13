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„Ein Paradies“

Das plant dieser Brasilien-Star für seine Zukunft

Red Bull Salzburg
13.08.2026 12:30
David Luiz fühlt sich auf Zypern pudelwohl.
David Luiz fühlt sich auf Zypern pudelwohl.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Porträt von Christoph Nister
Von Sebastian Steinbichler und Christoph Nister

David Luiz möchte dem FC Red Bull Salzburg mit Pafos im Rückspiel der Qualifikation den Aufstieg ins Play-off streitig machen. Der Brasilianer sprach mit der „Krone“ über seine zweite Heimat Zypern und erzählte, welche Pläne er für seine persönliche Zukunft hat. 

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Brasilien, Portugal, England und Frankreich: Defensivstar David Luiz hat in seiner Karriere schon in einigen Ländern gewohnt. Seit mehr als einem Jahr ist Zypern die Heimat des Brasilianers. „Ich fühle mich wie zu Hause“, schwärmte der 39-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Vor allem die Wärme hat es Luiz angetan. „Als Brasilianer bin ich das gewohnt.“

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