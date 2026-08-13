Das plant dieser Brasilien-Star für seine Zukunft

Brasilien, Portugal, England und Frankreich: Defensivstar David Luiz hat in seiner Karriere schon in einigen Ländern gewohnt. Seit mehr als einem Jahr ist Zypern die Heimat des Brasilianers. „Ich fühle mich wie zu Hause“, schwärmte der 39-Jährige im Gespräch mit der „Krone“. Vor allem die Wärme hat es Luiz angetan. „Als Brasilianer bin ich das gewohnt.“