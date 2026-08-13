Österreichs schlechtester Klub mit bestem Schmäh

Vorm Start des OÖ-Unterhauses hörte sich die „Krone“ bei jenem Verein um, der einen Titel hat, den eigentlich niemand tragen möchte: Der SV Oftering hat trotz 135 Gegentoren und nur einem einzigen Punkt in der letzten Saison weiterhin große Freude am Kicken!
Ein Remis, 25 Pleiten, ein Torverhältnis von 17:135 und ein Titel, den niemand tragen möchte: „Der schlechteste Verein Österreichs“ alias SV Oftering startet am Samstag in die neue Saison der 2. Klasse Mitte. Gesenkte Köpfe? Schlechte Laune? Angst vor weiteren Klatschen? Fehlanzeige! Trotz der traurigen Ausbeute sind die Ofteringer eines der glücklichsten Teams und würden niemals ans Aufhören denken ...
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