Kanadisches Kino zeichnet Spider-Man eben selbst

Zeichner wird für „Spooder-Man“ im Netz als Held gefeiert

Was aus der Not geboren wurde, hat sich zu einem viralen Hit in den sozialen Medien und bei den zahlreichen Kinobesuchern, die an dem Ersatzplakat vorbeigegangen sind, entwickelt. Mittlerweile ist auch die Identität des Mitarbeiters enthüllt worden. Drake Landon wird im Netz als Held gefeiert. Vor allem wird er gelobt, dass er sich die Mühe gemacht hat, selbst zu zeichnen und nicht die Künstliche Intelligenz zu nutzen. Außerdem wird gemunkelt, dass sich Landon von dem im Jahr 2010 erfundenen Spider-Man-Meme „Spooder-Man“ (siehe Posting unten) habe inspirieren lassen.