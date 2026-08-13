Mit knapp 300 um Red Bull Ring: „Bist du deppert!“

Ehe Pedro Acosta, Marc Marquez und Co. am 20. September am Red Bull Ring Gas geben, durfte Sportkrone-Reporter Anatol Szadeczky hinter Jonas Folger auf der Red Bull KTM RC16 Two-Seater Platz nehmen und die Strecke aus der Perspektive der MotoGP-Stars kennenlernen. Sein Fazit: „Um Gottes willen – ist das schnell!“