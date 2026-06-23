Premium-Allwetterreifen unterirdisch im Test

Wenn es ein Allwetterreifen sein soll, gibt der ÖAMTC-Experte den Käufern einen ungewöhnlichen Ratschlag: Sie sollen ein geringeres Augenmerk auf die Wintereigenschaften legen. „Wer Ganzjahresreifen in Betracht zieht, wird üblicherweise eher nicht mit Schnee in Kontakt kommen. Wichtiger und über das Jahr hinweg gesehen praxisrelevanter sind hier die Ergebnisse bei trockener und vor allem auf nasser Fahrbahn. Hier kommt es oft im Alltag zu negativen Überraschungen im Vergleich zu Fahrzeugen mit Sommerreifen.“