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16 Modelle, einer gut

Premium-Allwetterreifen unterirdisch im Test

Motor
23.06.2026 00:01
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die eierlegende Wollmilchsau, das wäre sinnbildlich das Ideal eines Ganzjahresreifens. Eine reine Wunschvorstellung? Nein, jedenfalls nicht ganz. Denn im Vergleichstest des ÖAMTC hat immerhin ein Fabrikat ein Gut erhalten. Andererseits sind sogar zwei Premiumreifen durchgefallen. Das hat Gründe.

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Diesmal wurden explizit Reifen für Kleinwagen unter die Lupe genommen, in der Dimension 185/65 R15. Die ist für die Hersteller nicht sehr lukrativ (große Reifen sind teurer), weshalb es wohl einige billigend in Kauf nehmen, dass sie im Test unter die Räder kommen. Und vor allem auch, dass Kunden im Extremfall ihr Leben riskieren, wenn sie veraltete Reifen aufziehen.

So sieht es jedenfalls im Fall der Kandidaten von Dunlop und Bridgestone aus, die nicht auf dem Entwicklungsstand ihrer größeren Brüder sind, erläutert ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl: „Einige Premiumhersteller bieten in dieser 15-Zoll-Dimension nicht ihre aktuellen Modelle an, vermutlich aus Kostengründen.“ Bridgestone vertreibt hier den Weather Control A005-Evo, obwohl der bessere Turanza All Season 6 in größeren Dimensionen bereits verfügbar ist; Michelin beschränkt sich auf den CrossClimate 2, während der aktuelle CrossClimate 3 in dieser Größe fehlt. 

Einer topplatziert, zwei knapp nicht
Nur ein Modell erreicht eine gute Gesamtnote, zwei verfehlen sie knapp. Insgesamt sieben Reifen erreichen ein „befriedigend“, drei ein „genügend“ und fünf ein „nicht genügend“, wobei „genügend“ in Wahrheit bedeutet: Finger weg!

(Bild: ÖAMTC)

Der Sweetspot aus allen Eigenschaften ist schon bei Sommer- und Winterreifen schwer zu treffen, Ganzjahresreifen müssen technisch aber einen noch größeren Spagat performen: von sommerlichen Asphalttemperaturen um 50 °C bis zu winterlichen Bedingungen bei -15 °C, dazu nasse Fahrbahnen rund um den Gefrierpunkt sowie der Anspruch an hohe Laufleistung und geringen Abrieb. . 

Die Testergebnisse im Detail
Der Continental AllSeasonContact 2 überzeugt in allen Fahrsicherheitskriterien und erreicht als einziger mit einer Gesamtnote „gut“ eine klare Kaufempfehlung – trotz leichter Abstriche bei der Laufleistung. Knapp dahinter folgen der Pirelli Cinturato All Season SF 3 mit Schwächen auf winterlicher Fahrbahn und der Michelin CrossClimate 2 mit Schwächen auf nasser Fahrbahn, was in der Note „befriedigend“ resultiert. Bei der Umweltbilanz punkten beide deutlich, der Michelin mit der Bestnote im gesamten Test. 

Die Ergebnisse des Allwetterreifentests im Überblick – zum Vergrößern bitte klicken!
Die Ergebnisse des Allwetterreifentests im Überblick – zum Vergrößern bitte klicken!(Bild: ÖAMTC)

Zusätzlich werden fünf weitere Reifen mit „befriedigend“ bewertet: Vredestein Quatrac, Hankook Kinergy 4S 2, Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, Nokian Tyres Seasonproof 2 und GT Radial ClimateActive. Alle zeigen auf mindestens einem Untergrund Schwächen bei der Fahrsicherheit. Vredestein, Hankook und Goodyear erzielen bei der Umweltbilanz noch gute Noten. Nokian und GT Radial bleiben auch dort bei „befriedigend“. Steffan Kerbl hält dazu fest: „Diese Reifen können je nach Fahrprofil eine ordentliche Alternative darstellen – sofern die Fahrbedingungen mit den jeweiligen Stärken übereinstimmen.“ 

Keine Kaufempfehlung für acht Modelle
Nexen N‘Blue 4Season 2, Dunlop All Season 2 und Milever All Season Versat MC545 weisen auf trockener Fahrbahn deutliche Schwächen auf, wobei Nexen und Milever auch unter Winterbedingungen zusätzliche Defizite zeigen. Norauto 4 Seasons 2, Bridgestone Weather Control A005-Evo, Mastersteel All Weather 2, Roadhog RGAS02 und Tomason Allseason fallen durch sehr schwache Winterleistungen sowie Mängel in mindestens einer weiteren Disziplin ans Ende des Feldes. 

Die beiden durchgefallenen Premiumfabrikate
Besonderes Augenmerk gilt dem Bridgestone: Mit einer Note von 5,3 auf Schnee ist er auf winterlicher Fahrbahn geradezu unterirdisch schlecht und verdient eigentlich die Bezeichnung Ganzjahresreifen nicht. Trotzdem darf er sich mit dem Schneeflockensymbol schmücken, das ihm den Einsatz bei Winterreifenpflicht erlaubt. Die Top-Note 1,9 für Fahrten auf Nässe reißen ihn auch nicht raus.

Der Dunlop erzielt auf Schnee mit 1,7 sogar die Bestnote im gesamten Test, taugt aber auf nasser und vor allem auf trockener Fahrbahn nichts (3,0 bzw. 3,7).

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Tipp für die Reifenwahl:
Fest steht: Ein guter Sommerreifen ist im Sommer besser als ein guter Allwetterreifen, ein guter Winterreifen ist im Winter besser als ein guter Allwetterreifen. Man muss sich überlegen, ob man die unbestrittenen Vorteile von Allwetterreifen höher bewertet.

Wenn es ein Allwetterreifen sein soll, gibt der ÖAMTC-Experte den Käufern einen ungewöhnlichen Ratschlag: Sie sollen ein geringeres Augenmerk auf die Wintereigenschaften legen. „Wer Ganzjahresreifen in Betracht zieht, wird üblicherweise eher nicht mit Schnee in Kontakt kommen. Wichtiger und über das Jahr hinweg gesehen praxisrelevanter sind hier die Ergebnisse bei trockener und vor allem auf nasser Fahrbahn. Hier kommt es oft im Alltag zu negativen Überraschungen im Vergleich zu Fahrzeugen mit Sommerreifen.“

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