Schönster Grazer Hof als pulsierender Hexenkessel

Hartberg ist als Sportstadt bekannt – der Fußballklub überrascht seit Jahren, die Volleyballer wurden heuer Staatsmeister. Und am Montag zeigten die Hartberger, dass sie auch weltmeisterlich feiern und anfeuern können! Beim „Krone“-Public-Viewing mitten am Hauptplatz zwängten sich weit mehr als 1500 Fans zwischen, auf und neben die Bierbänke. Und das, obwohl kurz vor Beginn des Events gleich zwei Platzregenschauer die Stadt heimgesucht hatten und sich auch während der Partie immer wieder Unwetterwolken um den Hauptplatz aufbauten.