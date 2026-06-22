LIVE ab 23 Uhr: Frankreich gegen Irak

Superstar Kylian Mbappé hat sich beim WM-Auftakt bereits warmgeschossen. Mit zwei Treffern führte der Real-Madrid-Torjäger die Equipe Tricolore zum wichtigen Auftaktsieg gegen Senegal. Nun will der Mitfavorit seinen Rhythmus halten und sich für höhere Aufgaben einspielen. Denn gegen den Irak in Philadelphia sind die Rollen mehr als nur klar verteilt, der Weltmeister von 2018 will zum vierten Mal in Serie seine ersten beiden Spiele bei einer WM gewinnen.