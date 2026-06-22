LIVE ab 23 Uhr: Frankreich gegen Irak

Zweiter Spieltag in der Gruppe I bei der Fußball-WM 2026: Vizeweltmeister Frankreich muss gegen das Team des Irak ran. Wir berichten live (siehe unten) von dieser Partie!
Hier der LIVETICKER:
Superstar Kylian Mbappé hat sich beim WM-Auftakt bereits warmgeschossen. Mit zwei Treffern führte der Real-Madrid-Torjäger die Equipe Tricolore zum wichtigen Auftaktsieg gegen Senegal. Nun will der Mitfavorit seinen Rhythmus halten und sich für höhere Aufgaben einspielen. Denn gegen den Irak in Philadelphia sind die Rollen mehr als nur klar verteilt, der Weltmeister von 2018 will zum vierten Mal in Serie seine ersten beiden Spiele bei einer WM gewinnen.
Gegen Norwegen besser, als 1:4 erahnen lässt
Die Iraker benötigen unterdessen ein Fußball-Wunder, sonst droht das Aus in der Gruppenphase bei der ersten WM-Teilnahme seit 40 Jahren. Beim 1:4 gegen Norwegen hielt das Team aus dem Nahen Osten aber besser mit, als es das Ergebnis erahnen ließ. Die Mannschaft von Trainer Graham Arnold zeigte vor allem offensiv gute Ansätze, war aber nicht effizient genug. Erneut ruhen die Hoffnungen auf Stürmer Aymen Hussein.
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