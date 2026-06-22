Ukraine traf Rüstungsfabrik und Satellitenzentrum

Satellitenzentrum: „Funktionstüchtigkeit nicht gestört“

Drohnen wiederum haben das Zentrum für Satellitenkommunikation in der Stadt Dubna 120 Kilometer nördlich von Moskau angegriffen. Den vom Generalstab in Kiew gemeldeten Angriff bestätigten später auch staatliche russische Stellen. „Die Funktionstüchtigkeit der TV-Ausstrahlung und des Nachrichtenverkehrs wurde nicht gestört“, teilte der Pressedienst des russischen Betreibers von Kommunikationssatelliten am Montag mit. Die Folgen des Angriffs würden beseitigt, Personal sei nicht zu Schaden gekommen, hieß es weiter in der Mitteilung. Die Ukraine machte keine Angaben zu den Folgen.