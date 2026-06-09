Honda Prelude: Die Coupé-Überraschung des Jahres

Wenn das etwas übertrieben klingt, kommt das daher, dass die Kunst, eine gute Lenkung zu bauen und abzustimmen, anscheinend entweder langsam verloren geht, oder aber bei der Entwicklung von Autos immer mehr an Bedeutung verliert. Die neue Währung sind Glasflächen und schalterlose Cockpits. Und die Möglichkeit, sich während der Fahrt mit einer KI zu unterhalten. Oder gleich mit vier auf einmal, wie neuerdings bei Mercedes. Nicht dass es keine guten Lenkungen mehr gibt, aber der Anteil ist spürbar gesunken, nicht nur (aber insbesondere) wegen der Flut der neuen chinesischen Marken. „Hauptsache leichtgängig“ scheint das neue Lenkungscredo zu sein.