Zu „spacig“? Warum bei uns Cybertrucks tabu sind

Man sieht hierzulande selten einen, aber wenn, dann ist er kaum zu übersehen: der Tesla Cybertruck. Der batterieelektrische Pick-up des US-amerikanischen Autoherstellers Tesla bekommt bei uns keine reguläre Zulassung. Warum man sie vereinzelt dennoch sieht und was bei einem Unfall damit zu tun ist? Wir haben nachgefragt.