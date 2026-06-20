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Zur rechtlichen Lage

Zu „spacig“? Warum bei uns Cybertrucks tabu sind

Recht beraten
20.06.2026 18:00
Der Pick-up von Tesla bekommt in Österreich keine reguläre Zulassung.
Der Pick-up von Tesla bekommt in Österreich keine reguläre Zulassung.(Bild: EPA)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Man sieht hierzulande selten einen, aber wenn, dann ist er kaum zu übersehen: der Tesla Cybertruck. Der batterieelektrische Pick-up des US-amerikanischen Autoherstellers Tesla bekommt bei uns keine reguläre Zulassung. Warum man sie vereinzelt dennoch sieht und was bei einem Unfall damit zu tun ist? Wir haben nachgefragt.

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Es war im steirischen Hartberg, nicht etwa in der Wiener Großstadt, noch dazu mitten an einem Sonntagnachmittag: Da zeigte sich uns diese scheue, aber imposante Gefährt. Armeegrün, abgespaced eckig und für sein Äußeres innen offenbar überraschend eng.

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