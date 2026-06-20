Zu „spacig“? Warum bei uns Cybertrucks tabu sind

Man sieht hierzulande selten einen, aber wenn, dann ist er kaum zu übersehen: der Tesla Cybertruck. Der batterieelektrische Pick-up des US-amerikanischen Autoherstellers Tesla bekommt bei uns keine reguläre Zulassung. Warum man sie vereinzelt dennoch sieht und was bei einem Unfall damit zu tun ist? Wir haben nachgefragt.
Es war im steirischen Hartberg, nicht etwa in der Wiener Großstadt, noch dazu mitten an einem Sonntagnachmittag: Da zeigte sich uns diese scheue, aber imposante Gefährt. Armeegrün, abgespaced eckig und für sein Äußeres innen offenbar überraschend eng.
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