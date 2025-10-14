Im Test: Die besten Ganzjahresreifen für Ihr Auto

Mit aufgerundet 4,5 Sternen ist der Pirelli Scorpion All Season SF 3 Testsieger vor dem Continental AllSeasonContact 2 und dem Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 SUV, die aber auch mit „sehr gut“ bewertet sind. Vor allem im Bereich des Handling haben alle drei Höchstwerte erzielt, mit einem exzellenten Bremsverhalten konnte sich Pirelli jedoch letztlich knapp behaupten. Bei den Plätzen vier und fünf musste sich der Michelin CrossClimate 2 SUV hinter dem Bridgestone Turanza All Season 6 anstellen, da er im Handling auf nasser Fahrbahn (sicherheitsrelevant) nicht ganz so überzeugen konnte.