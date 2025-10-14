Vorteilswelt
Sehr gute dabei!

Im Test: Die besten Ganzjahresreifen für Ihr Auto

Motor
14.10.2025 05:00

Ganzjahres- bzw. Allwetterreifen haben in Zeiten milderer Winter im Flachland Vorteile, und mittlerweile fallen die Nachteile gegenüber Sommer- und Winterreifen immer weniger ins Gewicht. Aber welches Fabrikat wählen? Auskunft gibt der aktuelle Test des AvD.

Der AvD (Automobilclub von Deutschland) hat insgesamt 27 Reifen in drei Dimensionen (205/45 R17, 205/55 R16, 235/60 R18) getestet. Als Vergleichsgröße wurde bei allen Prüfungen jeweils ein guter Sommer- und Winterreifen mitgetestet. Einen Eindruck davon, wie getestet wurde, erhält man hier oben im Video.

In der Endabrechnung erhielten sicherheitsrelevante Aspekte wie Bremsverhalten und Handling (jeweils 30 Prozent) eine höhere Gewichtung als z. B. der Abrollkomfort oder die Vorbeifahrgeräusche (jeweils 5 Prozent). Zusätzlich wurden die Kapitelwertungen der Alltagssituationen, also auf nasser und trockener Fahrbahn, höher bewertet (je 40 Prozent) als die Fahrt auf Schnee (20 Prozent).

Ganzjahresreifen liefern im Test teilweise sehr gute Ergebnisse ab.
Ganzjahresreifen liefern im Test teilweise sehr gute Ergebnisse ab.(Bild: AvD)

Ganzjahresreifen haben bis vor nicht allzu langer Zeit ihre Bezeichnung Lügen gestraft, doch mittlerweile sind sie „mit deutlich besser abgestimmten Gummimischungen sowie Profildesigns und in so ziemlich allen Größen zu einer echten Alternative geworden“, sagt der AvD. Doch es gibt teils deutliche Unterschiede, was nicht nur davon abhängt, ob es sich um einen sogenannten Premium- (höchste Leistung), Marken- (gute Preis-Leistung) oder einen Budgetreifen (eher günstig) handelt.

Ganzjahresreifen 205/55 R16
Die Reifengröße 205/55 R16 ist klassischerweise in der Kompaktwagenklasse (etwa VW Golf) im Einsatz. Im AvD-Test wurden Produkte von zehn Herstellern gegenübergestellt – Premium-, Marken- und Budgetreifen. Bridgestone stellte für die Schneefahrten seine Testanlage in Schweden zur Verfügung. Das Fahrverhalten auf nassem und trockenem Untergrund wurde auf dem EUPG-Gelände in Italien getestet.

Testsieger ist der Continental AllSeasonContact 2, der sowohl auf trockenem als auch nassem Untergrund den Höchstwert aller Prüfreifen von 4,5 Sternen erreicht. Auf dem geteilten zweiten Platz landen Bridgestone Turanza All Season 6 Enliten und Pirelli Cinturato All Season SF 3. Auch Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 und Vredestein Quatrac konnten durchaus überzeugen und landen beim AvD-Test noch im Bereich „sehr gut“.

Die Ergebnisse der Dimension 205/55 R16 – zum Vergrößern bitte klicken!
Die Ergebnisse der Dimension 205/55 R16 – zum Vergrößern bitte klicken!(Bild: AvD)

Der vergleichsweise günstige Linglong Grip Master 4S kann aufgrund von drei nur durchschnittlichen Ergebnissen bei sicherheitsrelevanten Disziplinen lediglich empfohlen werden. Der Titel des Preis-Leistungs-Siegers geht so aber an den Kleber Quadraxer 3, der mit einer Gesamtbewertung von 4,2 Sternen ein guter Reifen ist. 

Das ist beim Markenreifen von Firestone (Multiseason2) und vor allem beim Budgetreifen von Tomket (Allyear 3) nicht mehr gegeben. Beide zeigen beim Handling und vor allem beim Bremsen auf nasser Fahrbahn deutliche Defizite.

Ganzjahresreifen 205/45 R17
Die Reifendimension 205/45 R17 findet man vor allem in der Fahrzeugklasse der Kleinwagen. Beim AvD-Test wurden Reifen von neun verschiedenen Herstellern getestet, allesamt mit einem Mazda MX-5 Roadster. Darunter waren Reifen aus jedem Preissegment, von Premium-, Marken- bis Budgetreifen. Für die Schneefahrten stand das Continental Testzentrum in Nord-Schweden zur Verfügung, die Tests auf nasser und trockener Fahrbahn wurden auf dem Contidrom in Hannover vorgenommen.

Im Ergebnis schneiden drei Reifenhersteller mit „sehr gut“ ab. Der Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 erhielt zwar insgesamt auch eine sehr gute Benotung, musste sich jedoch aufgrund der etwas schwächeren Leistung beim Bremsen auf trockenem Untergrund mit der Gesamtnote „Gut“ zufriedengeben. Testsieger mit einer Gesamtwertung von 4,4 ist der Pirelli Cinturato All Season SF 3. Besonders bei Aquaplaning und beim Bremsverhalten zeigte der Reifen Bestwerte. 

Als Zweitbester aller Tests auf den unterschiedlichen Straßenverhältnissen folgt der Continental AllSeasonContact 2. Knapp dahinter liegt der Bridgestone Turanza All Season 6 Enliten, der mit 4,3 Sternen immer noch sehr gut performt hat.

Die Ergebnisse der Dimension 205/45 R17 – zum Vergrößern bitte klicken!
Die Ergebnisse der Dimension 205/45 R17 – zum Vergrößern bitte klicken!(Bild: AvD)

Der Reifen mit dem insgesamt besten Preis-Leistungs-Verhältnis und mindestens vier Sternen ist der Linglong Grip Master 4S. Es zeigt einmal mehr, dass chinesische Hersteller Qualitätsunterschiede schnell aufholen – nicht nur im Bereich der Automobile, sondern auch bei den Reifen. 

Die günstigeren Reifen von Milever (All Season Versat MC545) und Tomket (Allyear 3), haben in den AvD-Tests beim Handling und vor allem beim Bremsverhalten auf nasser Fahrbahn oft nicht gut abgeschnitten und sind daher nicht zu empfehlen. 

Ganzjahresreifen 235/60 R18
Die Reifendimension 235/60 R18 wird vor allem bei SUV- und Elektrofahrzeugen der Mittelklasse verwendet – beim AvD-Test war dies ein Skoda Enyaq (Elektroauto). Die Wintertests fanden auf dem Pirelli-Testgelände in Schweden statt, das Fahrverhalten auf nasser und trockener Straße wurde in Vizzola und Balocco (Italien) geprüft. Insgesamt wurden acht verschiedene Hersteller unter die Lupe genommen – Premium-, Marken- und Budgetreifen.

Die Ergebnisse der Dimension 235/60 R18 – zum Vergrößern bitte klicken!
Die Ergebnisse der Dimension 235/60 R18 – zum Vergrößern bitte klicken!(Bild: AvD)

Mit aufgerundet 4,5 Sternen ist der Pirelli Scorpion All Season SF 3 Testsieger vor dem Continental AllSeasonContact 2 und dem Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 SUV, die aber auch mit „sehr gut“ bewertet sind. Vor allem im Bereich des Handling haben alle drei Höchstwerte erzielt, mit einem exzellenten Bremsverhalten konnte sich Pirelli jedoch letztlich knapp behaupten. Bei den Plätzen vier und fünf musste sich der Michelin CrossClimate 2 SUV hinter dem Bridgestone Turanza All Season 6 anstellen, da er im Handling auf nasser Fahrbahn (sicherheitsrelevant) nicht ganz so überzeugen konnte.

Den Titel als Preis-Leistungssieger konnte der Maxxis Premitra All Season AP3 SUV für sich verbuchen, da er vergleichsweise günstig ist und in nahezu allen Werten gut bis sehr gut abgeschnitten hat. Lediglich der Budgetreifen von Everton (Contral A/S 4 Seasons) kann aufgrund mehrerer unzureichender Testergebnisse nicht empfohlen werden.

