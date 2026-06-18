Bovensiepen 05 GT: Intern nennen sie ihn Orca

Andreas und Florian Bovensiepen machen da weiter, wo sie mit dem Verkauf der Marke Alpina an BMW aufgehört haben: Sie veredeln BMWs, nur jetzt unter ihrem Familiennamen. Nach dem 500.000-Euro-Coupé mit Zagato-Karosserie kommt nun der sportliche Luxus-Kombi 05 GT. Mit 800 PS – und einem bedingt schmeichelhaften Spitznamen.
„Orca“ nennen sie ihn intern in Buchloe. Das ist ein Wal. Orcas wirken plump, sind als Erwachsene mindestens fünf Meter lang und rund zweieinhalb Tonnen schwer – passt beides. Und klingt trotzdem nicht sonderlich nett. Andererseits: Orcas nennt man auch Killerwale, sie bewegen sich im Wasser unfassbar geschickt und schnell und sind gefürchtete Jäger. Reisefreudig sind sie auch – womit wir beim Gran-Turismo-Kombi sind, dem wohl schnellsten Laderaum am Markt.
Schnell und stark, aber fein
Anders als früher dient als Basis kein Fahrzeug der BMW AG, sondern erstmals eines der sportlichen Tochter M GmbH: der BMW M5 Touring. Der Anspruch bleibt aber der gleiche. Wie früher die Alpinas sollen die Bovensiepens leistungsstärker sein als der entsprechende BMW, aber weniger konsequent auf Sportlichkeit ausgelegt. Neuerdings fassen sie das unter dem Motto „Fine Driving“ zusammen.
Außerdem greifen sie vermehrt ins Design ein und schon die Serienausstattung ist im Innenraum deutlich luxuriöser als in jedem verfügbaren Serien-BMW. Optional fahren sie so ziemlich alles auf, was möglich ist.
Optisch hat Designer Frank Stephenson (BMW X5 Gen. 1, New Mini, McLaren MP4-12C usw.) Ruhe in die Karosserie gebracht. Front und Heck wirken weniger brachial, sondern harmonischer. Irritierend ist nur der fette Bovensiepen-Schriftzug an der Front, den man zwar statt in Weiß auch in Schwarz bestellen kann. Ihn wegzulassen ist aber nicht vorgesehen. Nicht hundertprozentig dezent sind auch die vier Endrohre der Akrapovic-Auspuffanlage, die für einen bestechenden Sound sorgt (siehe Video oben!).
800 PS, 1100 Nm, 305 km/h
Das Plug-in-Hybrid-Setting aus dem M5 übernehmen sie komplett, samt dem 197-PS-E-Motor und der ganzen Steuerung. Die 18,6-kWh-Batterie ermöglicht auch hier eine elektrische WLTP-Reichweite von 60 Kilometern. Insgesamt leistet der Bovensiepen trotzdem 63 PS mehr als der M5 und liefert auch noch 100 Nm mehr, denn der Biturbo-V8 wurde von 544 auf 635 PS aufgeblasen. Nun stehen 800 PS und 1100 Nm im Datenblatt.
„Aufgeblasen“ trifft es ziemlich gut. Zum einen haben sie die Luftführung geändert, was schon das neue Frontdesign mit größeren Lufteinlässen vermuten lässt. Das ermöglichte eine Anpassung der Motorsteuersoftware. Außerdem wurde der Ladedruck leicht erhöht.
Die Homologation ist noch nicht fertig und auch einige Extremtests müssen noch durchgeführt werden. Auf eine Höchstgeschwindigkeit von 305 km/h legt sich Bovensiepen aber schon fest. Auf dem Papier zumindest, denn auch der BMW M5 Touring lief im „Krone“-Test deutlich schneller. Der Wert für den Standardsprintwert wird noch ermittelt. Derweil heißt es „besser als der M5“ - und der braucht 3,6 Sekunden von 0 auf 100.
Völlig neues Fahrgefühl
Dem Fahrwerk wurde ein ganzes Stück Härte genommen. Die Serienfedern wurden durch weichere von Eibach ersetzt, neu sind auch Stützlager und Dämpferabstimmung.
Unsere erste Testfahrt fand auf dem Salzburgring statt, wegen eines Testwagenengpasses nicht auf öffentlichen Straßen. Zwar ist der 05 GT nicht wirklich für die Rennstrecke gemacht, sonst hätten sie ihn nicht komfortabler abgestimmt als den M5. Dennoch konnte er dort seine Qualitäten zeigen. Ja, man spürt das Augenmerk auf einer Verbesserung des Komforts, aber trotzdem kann man mit dem 05 GT im Grenzbereich relativ locker unterwegs sein, weil sein Fahrwerk sehr transparent ist und die Lenkung einen guten Kontakt zum Asphalt vermittelt.
Im direkten Vergleich mit dem 600 kg leichteren Bovensiepen Zagato (der sich durch das Setting am Testtag einfach ergeben hat) kann man dem 05 GT eine gewisse Schwammigkeit zwar nicht absprechen, aber der Wagen spiegelt Andreas Bovensiepens besondere Aversion gegen Untersteuern trefflich wider.
Der Preis
Gut 200.000 Euro wird der Bovensiepen 05 GT in Österreich kosten. Wegen des PHEV-Antriebs wird sich der NoVA-Aufschlag in engen Grenzen halten. Damit liegt er rund 50.000 Euro über dem Spenderfahrzeug, hat dafür aber nicht nur den stärkeren Antrieb und das neue Karosseriedesign, sondern auch Feinheiten im Interieur wie belederte Flächen, die man von BMW nicht in Leder bekommt.
Produktion jetzt in Buchloe
Ist Bovensiepen nun einfach das alte Alpina mit neuem Namen? Nun, der wohl größte Unterschied zu früher ist: Die Bovensiepen-Fahrzeuge laufen nicht – wie noch bis vor Kurzem die Alpinas – von BMW-Bändern, sondern werden bei BMW eingekauft und dann am Standort Buchloe aufgebaut und ausgestattet.
Etwas völlig anderes als früher Alpina ist der Bovensiepen Zagato: Eine eigene Karosserie gab es bei Alpina nie.
Fahrzit
Wir brauchen nicht darüber reden, ob 200.000 Euro zu viel ist für so ein Auto, auch wenn das möglicherweise sofort in den Story-Kommentaren diskutiert wird. Fakt ist: Wer einen Kombi mit der Power des BMW M5 Touring haben möchte, aber nicht dessen leicht aufdringlichen Auftritt, der ist beim Bovensiepen 05 GT richtig, samt sattem Leistungsplus und herrlichem Auspuffsound. Im Innenraum bekommt man puren Luxus nach eigenen Wünschen. Hier kann man Geschmack beweisen. Ob die Produkte der Firma Bovensiepen begehrte Klassiker werden wie die seligen Alpinas, wird sich zeigen. Die Kunden scheinen nicht sehr zuversichtlich: Im letzten Jahr des Bestehens als externe Marke verkaufte Alpina - trotz bereits verkleinerter Palette – weitaus mehr Fahrzeuge denn je.
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