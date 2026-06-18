Bovensiepen 05 GT: Intern nennen sie ihn Orca

Fahrzit

Wir brauchen nicht darüber reden, ob 200.000 Euro zu viel ist für so ein Auto, auch wenn das möglicherweise sofort in den Story-Kommentaren diskutiert wird. Fakt ist: Wer einen Kombi mit der Power des BMW M5 Touring haben möchte, aber nicht dessen leicht aufdringlichen Auftritt, der ist beim Bovensiepen 05 GT richtig, samt sattem Leistungsplus und herrlichem Auspuffsound. Im Innenraum bekommt man puren Luxus nach eigenen Wünschen. Hier kann man Geschmack beweisen. Ob die Produkte der Firma Bovensiepen begehrte Klassiker werden wie die seligen Alpinas, wird sich zeigen. Die Kunden scheinen nicht sehr zuversichtlich: Im letzten Jahr des Bestehens als externe Marke verkaufte Alpina - trotz bereits verkleinerter Palette – weitaus mehr Fahrzeuge denn je.