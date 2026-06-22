Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tod am Großglockner

Urteil zugestellt: Verfahren geht in nächste Runde

Gericht
22.06.2026 23:15
Im Jänner 2025 kam hier die 33-jährige Kerstin G. zu Tode. Ihr Begleiter Thomas P. (37) wurde ...
Im Jänner 2025 kam hier die 33-jährige Kerstin G. zu Tode. Ihr Begleiter Thomas P. (37) wurde nicht rechtskräftig verurteilt.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vier Monate nach dem aufsehenerregenden Prozess um den Erfrierungstod einer 33-Jährigen am Großglockner liegt nun die schriftliche Urteilsbegründung vor. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung wollen das Urteil anfechten. 

0 Kommentare

Vier Monate nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung eines 37-jährigen Salzburgers Thomas P. im Zusammenhang mit dem Erfrierungstod seiner 33-jährigen Lebensgefährtin Kerstin G. am Großglockner im Jänner 2025 liegt nun die schriftliche Urteilsbegründung vor. Das Landesgericht Innsbruck hat das Urteil ausgefertigt und den Verfahrensparteien zugestellt, wie das OLG Innsbruck am Montag mitteilte. Bereits unmittelbar nach der Verhandlung hatten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung angekündigt, Berufung einzulegen.

Grob fahrlässige Tötung seiner Begleiterin
Über die eingebrachten Rechtsmittel wird das Oberlandesgericht Innsbruck entscheiden. Ein Termin für die Berufungsverhandlung steht derzeit noch nicht fest. Der Vorsitzende Richter Norbert Hofer, selbst erfahrener Alpinist und Bergretter, hatte den Angeklagten im Februar wegen grob fahrlässiger Tötung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von fünf Monaten sowie zu einer unbedingten Geldstrafe von 9600 Euro verurteilt.

Grundsätzlich müssen sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung ihre Berufungen innerhalb von vier Wochen schriftlich begründen und einbringen. Aufgrund des umfangreichen Verfahrens beantragte der Verteidiger des Angeklagten jedoch eine Fristverlängerung. Über diesen Antrag wurde bislang noch nicht entschieden. Nach Einschätzung des OLG ist allerdings davon auszugehen, dass die Verlängerung gewährt wird. Grundlage dafür ist eine Bestimmung der österreichischen Strafprozessordnung, die eine Fristverlängerung unter bestimmten Voraussetzungen vorsieht, um eine ausreichende Vorbereitung der Verfahrensparteien sicherzustellen.

Richter Norbert Hofer hatte die Auffassung, dass die 33-jährige Verstorbene überlebt hätte, wenn ...
Richter Norbert Hofer hatte die Auffassung, dass die 33-jährige Verstorbene überlebt hätte, wenn die richtigen Maßnahmen rechtzeitig gesetzt worden wären.(Bild: Johanna Birbaumer)

Das Urteil wurde am 20. Februar nach einer mehr als 13-stündigen Verhandlung verkündet. Der Prozess hatte großes mediales Interesse geweckt und wurde von rund 50 Medienvertretern aus dem In- und Ausland verfolgt. Obwohl zahlreiche Anklagepunkte nicht aufrechterhalten wurden, gelangte das Gericht dennoch zu dem Schluss, dass eine grob fahrlässige Tötung vorlag.

Lesen Sie auch:
Freundin erfroren
Todesdrama am Großglockner: Alpinist (36) schweigt
24.02.2025

In seiner Begründung verwies Richter Hofer auf die „Führungsverantwortung“ des Angeklagten. Seine im Vergleich zu ihm weniger erfahrene Partnerin habe sich „in seine Obhut“ begeben. Nach Ansicht des Gerichts habe der Alpinist die Situation am Berg „schlicht falsch eingeschätzt“. Zugleich stellte Hofer klar, der Angeklagte sei „kein Mörder“ und habe versucht, Hilfe zu organisieren sowie seiner Freundin beizustehen. Nach Auffassung des Richters hätte die 33-Jährige jedoch vermutlich überlebt, wenn die richtigen Maßnahmen rechtzeitig gesetzt worden wären. Zudem berücksichtigte das Gericht bei der Strafzumessung die „mediale Vorverurteilung“ des Angeklagten – insbesondere in sozialen Medien – sowie den Verlust seiner Lebensgefährtin.

Aussagen von Thomas P. und Alpinpolizist deckten sich nicht
Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig. In seiner Aussage erklärte er, dass es ihm „unendlich leid“ tue. Er betonte, die Bergtour sei gemeinsam geplant worden, und bestritt, die Rolle eines Bergführers eingenommen zu haben. Seiner Darstellung zufolge verlief die Tour zunächst ohne größere Probleme. Das Gespräch mit der Alpinpolizei nach Mitternacht habe er als Notruf verstanden. Der betreffende Alpinpolizist, der später als einer von insgesamt 15 Zeugen sowie neben zwei Gutachtern vor Gericht aussagte, habe dies jedoch anders bewertet. Zudem sei es ihm anschließend nicht gelungen, den Angeklagten telefonisch zu erreichen. Laut dessen Aussage habe die Frau ihn schließlich kurz unterhalb des Gipfels, bereits völlig entkräftet, aufgefordert, Hilfe zu holen.

Lesen Sie auch:
Eine Webcam-Aufnahme der verhängnisvollen Nacht, die Stirnlampen des Paares sind am Stüdlgrat zu ...
2 Gutachter, 15 Zeugen
Großglockner-Tragödie wird minutiös aufgerollt
18.02.2026

Die Anklagebehörde stützte ihre Vorwürfe vor allem auf ein alpintechnisches Gutachten. Im Mittelpunkt standen dabei die Planung der Tour, die nach Ansicht der Staatsanwaltschaft unzureichende Notfallausrüstung sowie eine mangelhafte Hilfeleistung. Außerdem wurde dem 37-jährigen Angeklagten vorgeworfen, nicht rechtzeitig einen Notruf abgesetzt und auf Kontaktversuche beziehungsweise Rettungsbemühungen der Alpinpolizei nicht oder zu spät reagiert zu haben. Erst gegen 3.30 Uhr soll er die Einsatzkräfte verständigt haben, nachdem er seine Begleiterin am Berg zurückgelassen hatte. Die 33-jährige Salzburgerin wurde am folgenden Tag von der Bergrettung tot auf Österreichs höchstem Berg aufgefunden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
22.06.2026 23:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Angriff in der Karibik
US-Militär sprengt erneut Drogenboot in die Luft
Der Hochschulalltag wird sich für alle verändern. (Symbolbild)
Wissenschaftsregionen
Nach Protesten will Ministerin jetzt Uni-Reformen
Der Wert beläuft sich auf rund 500 Mio. Euro.
2,7 Tonnen
Größter Kokain-Fund aller Zeiten in Australien
In dieser Schule leiden etliche Schüler unter der enormen Hitze in den Klassenzimmern.
Krone Plus Logo
Und niemand tut was
Schule als Ofen: Hier schmoren Kinder bei 37 Grad!
Gegen 3.30 Uhr schlug das maskierte Trio zu.
Großfahndung ausgelöst
Mit Pkw gegen Auslage: Räuber plünderten Juwelier
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
136.272 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
112.872 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
112.346 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1393 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1099 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Innenpolitik
Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel
694 mal kommentiert
Kanzler Stocker (li.) stimmte sich mit Fans schon auf das Österreich-Spiel ein.
Mehr Gericht
Tod am Großglockner
Urteil zugestellt: Verfahren geht in nächste Runde
Messenger-Überwachung
„Terroristen kommunizieren nicht per Brief“
Schockierende Gewalt
Vater zu Tochter: „Werde dir den Kopf ausreißen!“
Ordensbücher gestohlen
„Schuldig“: Mönch legt Beichte vor dem Richter ab
Viele Justizbaustellen
Verhandlungs-Stopp! Richter planen Streikwoche
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf