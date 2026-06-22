Urteil zugestellt: Verfahren geht in nächste Runde

Aussagen von Thomas P. und Alpinpolizist deckten sich nicht

Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig. In seiner Aussage erklärte er, dass es ihm „unendlich leid“ tue. Er betonte, die Bergtour sei gemeinsam geplant worden, und bestritt, die Rolle eines Bergführers eingenommen zu haben. Seiner Darstellung zufolge verlief die Tour zunächst ohne größere Probleme. Das Gespräch mit der Alpinpolizei nach Mitternacht habe er als Notruf verstanden. Der betreffende Alpinpolizist, der später als einer von insgesamt 15 Zeugen sowie neben zwei Gutachtern vor Gericht aussagte, habe dies jedoch anders bewertet. Zudem sei es ihm anschließend nicht gelungen, den Angeklagten telefonisch zu erreichen. Laut dessen Aussage habe die Frau ihn schließlich kurz unterhalb des Gipfels, bereits völlig entkräftet, aufgefordert, Hilfe zu holen.