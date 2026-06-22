Mit der „Krone“ zu Masters of Dirt!

Masters of Dirt begeistert am 27. Juni mit waghalsigen Sprüngen und einer mitreißenden Show. Jetzt haben Sie die Chance, live dabei zu sein! Gewinnen Sie mit der Krone 50x2 Eintrittskarten für die tolle Show von Masters of Dirt am 27. Juni im Klagenfurter Wörthersee Stadion.
Spektakuläre Sprünge, atemberaubende Stunts und eine aufwendig inszenierte Show: Die Action-Sportserie „Masters of Dirt“ macht am 27. Juni Station im Klagenfurter Wörthersee Stadion. Motorsport- und Freestyle-Fans erwartet dabei ein Abend voller Adrenalin und Unterhaltung.
Bei der Show zeigen internationale Athleten waghalsige Tricks auf Motorrädern, BMX-Rädern und anderen Sportgeräten. Ergänzt wird das Programm durch Pyrotechnik, Musik und Showeinlagen.
Mitspielen und gewinnen
Wer das Spektakel live erleben möchte, hat die Chance auf kostenlose Tickets: Die „Kronen“ verlost 50x2 Eintrittskarten. Einfach bis einschließlich 25. Juni 2026 untenstehendes Formular ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen!
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