Spielchen mit Messi? Alexander Schlager klärt auf

Hatte Alexander Schlager Lionel Messi vor dessen verschossenen Elfmeter nun etwas zugeflüstert, oder nicht? Das wollte auch ServusTV-Reporterin Alina Marzi wissen, in der Mixed Zone klärte der ÖFB-Goalie schließlich auf ...
In den TV-Bildern hatte es so ausgesehen, als würde Schlager seinem Gegenüber vor dem Penalty in der achten Minute etwas zuflüstern. Wenige Sekunden später schoss Messi den Ball rechts am Tor vorbei, es blieb – zumindest vorerst – beim 0:0.
„Bisschen herumgezappelt“
War es Schlager tatsächlich gelungen, mit Psychospielchen und der einen oder anderen verbalen Botschaft den Schuss des Weltstars zu beeinflussen? Nicht ganz, zugeflüstert habe er Messi zumindest nichts, wie er später aufklärte. „Ich bin nur ein bisschen herumgezappelt und habe ihm gedeutet, wo ihn hinspringen will“, verriet der Keeper nach dem Spiel.
Nur wenige Minuten später zeichnete sich Schlager erneut gegen den 38-jährigen Stürmer aus, in Handballer-Manier blockte er Messis Schuss ab, um sich dem achtfachen Ballon-d‘Or-Sieger in der 38. Minute schließlich erstmals geschlagen zu geben. Und auch der zweite Treffer (90+5.) ging auf das Konto Messis.
„Beim zweiten Tor waren wir zu blauäugig – das ist das, was überbleibt, das ist sehr bitter“, so Schlager, der mit Blick auf das letzte Gruppenspiel gegen Algerien (Sonntag um 4 Uhr MESZ) dennoch optimistisch bleibt. „Wir haben es in der eigenen Hand und wissen, was wir drauf haben.“
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