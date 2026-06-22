Spielchen mit Messi? Alexander Schlager klärt auf

„Bisschen herumgezappelt“

War es Schlager tatsächlich gelungen, mit Psychospielchen und der einen oder anderen verbalen Botschaft den Schuss des Weltstars zu beeinflussen? Nicht ganz, zugeflüstert habe er Messi zumindest nichts, wie er später aufklärte. „Ich bin nur ein bisschen herumgezappelt und habe ihm gedeutet, wo ihn hinspringen will“, verriet der Keeper nach dem Spiel.