Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden

4-2-2-2-1 statt 3-2-1 beim Pickerl

Die §57a-Überprüfung, also das klassische Pickerl, wird von der bisherigen 3-2-1-Regelung (erste Überprüfung eines Fahrzeuges nach drei, dann nach zwei Jahren) auf eine 4-2-2-2-1-Variante umgestellt. Das Pickerl darf darüber hinaus nicht, wie bisher, einen Monat vor dem Termin gemacht werden, sondern schon bis zu vier Monate im Vorhinein. Die Toleranzfrist danach (bisher vier Monate) soll aber vollständig gestrichen werden. Das Pickerl muss demnach am dafür vorgesehenen Termin – und keinen Tag später – am Auto oder Motorrad sein.