Bovensiepens zweites Auto nach dem Alpina-Verkauf

Zwar ist es nicht sonderlich elegant, dass man das BMW-„M“ an einigen Stellen findet, in manche Kleinigkeiten konnte man in Buchloe aber nicht eingreifen, ohne die Kosten ins Unermessliche steigen zu lassen. So ist das M an der B-Säule in den Rahmen geprägt und damit quasi in Stein gemeißelt. Ein weiteres M ziert den Drehdrücksteller – und natürlich ist die Herkunft in der ganzen Software nicht zu leugnen.