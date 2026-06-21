Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!

Hochsommer setzt sich ab Wochenmitte fest

Ab Wochenmitte dominiert dann wieder der Sommer im klassischen Sinn: viel Sonne, hohe Temperaturen und nur vereinzelte Gewitter über den Bergen. Die Werte bewegen sich meist zwischen 28 und 35 Grad. Am Freitag wird es bereits noch heißer, lokal sind bis zu 37 Grad möglich.