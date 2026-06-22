Das sind die Gegner der Salzburger in Runde eins

Wenn man sich im Vorfeld bei den Amateur-Teams umhörte, wollte jede Mannschaft ein Hammerlos. Zumindest ein Salzburger Vertreter darf sich über ein solches freuen. Im Vorjahr trat Sturm Graz in Bischofshofen an, diesmal geht es für den Vizemeister erneut ins Salzburger Land. Die „Blackies“ schlagen diesmal in Seekirchen auf. Für die Bullen startet die Cup-Reise am anderen Ende des Landes, die Röhl-Truppe tritt bei Oberwart an.