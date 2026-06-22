Das sind die Gegner der Salzburger in Runde eins

Die Würfel sind gefallen! Bei der Auslosung der ersten Runde des ÖFB-Cups warteten die Amateurvereine gespannt auf ihre Gegner – und wurden teilweise belohnt. Die Salzburger Klubs kennen nun ihre Auftakthürden. Für einige geht es gegen prominente Gegner, für andere steht ein besonderes Duell bevor
Die neue Saison wirft bereits ihren Schatten voraus. Nach der 0:2-Niederlage Österreichs gegen Argentinien bei der WM in Übersee wurde in Wien die erste Runde des ÖFB Cups ausgelost. Sechs Teams aus Salzburg waren mit in der Verlosung.
Wenn man sich im Vorfeld bei den Amateur-Teams umhörte, wollte jede Mannschaft ein Hammerlos. Zumindest ein Salzburger Vertreter darf sich über ein solches freuen. Im Vorjahr trat Sturm Graz in Bischofshofen an, diesmal geht es für den Vizemeister erneut ins Salzburger Land. Die „Blackies“ schlagen diesmal in Seekirchen auf. Für die Bullen startet die Cup-Reise am anderen Ende des Landes, die Röhl-Truppe tritt bei Oberwart an.
Prohaska und Ivanschitz als Losfeen
Die Losfeen Herbert Prohaska und Andreas Ivanschitz bescherten auch ein Salzburger Duell. Zweitligist Austria Salzburg erlebt ein Westliga-Deja Vu, die Violetten bekommen es auswärts mit Wals-Grünau zu tun.
Landesmeister Kuchl bekommt einen Vorgeschmack auf die kommende Debütsaison der Regionalliga Nord. Die Tennengauer treten auswärts bei Traditionsverein Vorwärts Steyr an. Bischofshofen trifft auswärts auf die Oberösterreicher aus Dietach. Spieltermin ist der 24. bis 26. Juli.
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