Wie Sabitzer! Mbappé feiert den 100er bei der WM

Wie die Zeit vergeht – da hat er gefühlt gerade erst als Jungspund bei der WM 2018 aufgezeigt und auf einmal begeht er schon sein 100. Länderspiel: Kylian Mbappé ist mit seinem Einsatz im WM-Duell Frankreichs mit dem Irak in den illustren Kreis der „100+“Teamspieler der Welt eingetreten! Kurios: Er ist nicht der einzige, dem dieser Karriere-Meilenstein exakt heute vergönnt war ...