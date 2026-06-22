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Wie Sabitzer! Mbappé feiert den 100er bei der WM

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 23:19
Kylian Mbappé gehört jetzt zum „100er“-Klub …
Kylian Mbappé gehört jetzt zum „100er“-Klub …(Bild: AP/Derik Hamilton)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Wie die Zeit vergeht – da hat er gefühlt gerade erst als Jungspund bei der WM 2018 aufgezeigt und auf einmal begeht er schon sein 100. Länderspiel: Kylian Mbappé ist mit seinem Einsatz im WM-Duell Frankreichs mit dem Irak in den illustren Kreis der „100+“Teamspieler der Welt eingetreten! Kurios: Er ist nicht der einzige, dem dieser Karriere-Meilenstein exakt heute vergönnt war ...

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Ziemlich genau vier Stunden zuvor hatte nämlich auch Marcel Sabitzer bei Österreich gegen Argentinien seinen 100er feiern dürfen, einmal losgelöst vom Ausgang der Partie – mehr Infos zu dem Gruppe-J-Schlager finden Sie HIER!

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Ihr jeweiliges Debüt für ihr Nationalteam gaben sowohl Sabitzer als auch Mbappé übrigens im beinahe gleichen Alter – während Österreichs 9er am 5. Juni 2012 beim 0:0 gegen Rumänien erst 18 Jahre, 2 Monate und 19 Tage alt war, hatte Frankreichs 10er am 25. März 2017 gegen Luxemburg bereits 18 Jahre, 3 Monate und 5 Tage auf dem Buckel.

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Spielte bisher nur unter Teamchef Deschamps
Detail am Rande: Mbappé musste seit seinem „Les Bleus“-Debüt stets nur auf das Kommando von Trainer Didier Deschamps hören, Sabitzer spielte in Österreich schon unter mehr Teamchefs: Marcel Koller, Franco Foda und nunmehr Ralf Rangnick.

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In Sachen WM-Bilanz kann Sabitzer (natürlich) nicht mit dem Real-Madrid-Superstar mithalten: Mbappé kam mit Stand vor den heutigen Spielen auf 15 Partien und 14 Tore auf WM-Ebene, Sabitzer „nur“ auf einen WM-Auftritt.

Übrigens: Mbappé und Sabitzer sind mit ihren 100 Länderspielen nicht einmal in den Top-600 (!) der Rekordspieler für Nationalteams. Auf die 229er-Marke von Leader Cristiano Ronaldo fehlt beiden dann doch noch einiges ...

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