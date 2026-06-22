Rekord! Messi-Doppelpack lässt Argentinien jubeln

Er hat es schon wieder getan! Lionel Messi ist und bleibt Argentiniens Lebensversicherung bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Beim 3:0-Auftaktsieg gegen Algerien gelang „La Pulga“ ein Triplepack – gegen Österreich heute beim 2:0 ein Doppelpack. Somit ist Messi mit 18 Treffern bester Torschütze bei Weltmeisterschaften. Die Highlights vom Spiel gibt es im Video.