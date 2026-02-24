Vorteilswelt
Trotzdem drei Sieger

Sommerreifen im Test: Nur einer fährt wirklich gut

Motor
24.02.2026 00:01
Porträt von Stephan Schätzl
Von Stephan Schätzl

Kurz nach dem Wintereinbruch folgt der Sommerreifentest des ÖAMTC und seiner Partner. Diesmal wurden 16 Modelle der Dimension 225/50 R17 untersucht. Drei Modelle schafften diesmal die Note „gut“ – aber einer sticht mit besonders guten Noten bei der Fahrsicherheit heraus.

Continental PremiumContact 7, Pirelli Cinturato (C3) und Goodyear EfficientGrip Performance 2 besetzen das imaginäre Stockerl in genau dieser Reihenfolge. „Diese Reifen überzeugten sowohl bei der Fahrsicherheit auf trockener und nasser Fahrbahn als auch bei Verschleiß, Effizienz und Umweltbilanz“, fasst ÖAMTC-Reifenexperte Steffan Kerbl zusammen.

Dazu muss man aber sagen, dass eigentlich nur der Testsieger von Continental wirklich gute Noten in der Kategorie aufweist, die für sicheres Fahren wichtig ist. Er distanziert alle anderen Kandidaten (auch die beiden Mit-Sieger) mit der Note 1,7 deutlich bei der Fahrsicherheit. Zum Vergleich: Der Pirelli Cinturato (C3) kommt auf 2,1, der Goodyear EfficientGrip Performance 2 gar nur auf 2,4. Letztgenannter Reifen deklassiert seine Premiumkonkurrenz jedoch bei der Laufleistung: Note 1,2 gegenüber 2,3 bzw. 2,0 – der Bestwert im Test.

Der Reifen von Continental ist der klare Testsieger.
Der Reifen von Continental ist der klare Testsieger.(Bild: ÖAMTC)

Fun Fact: Ein Reifen ist bei einem Fahrsicherheitskriterium besser als der Testsieger – der chinesische Linglong Sport Master erzielte auf trockener Straße die Note 1,5, der Conti „nur“ 1,6. Der Haken an der Sache: Auf Nässe ist er mit einer Note von 3,8 schlicht unbrauchbar und die Gesamtnote 4,2 macht ihn zum Schlusslicht des Tests.

Gar-nicht-so-Fun-Fact: Der Linglong Sport Master wird teilweise von VW als Erstausrüstung verwendet.

Die Ergebnisse im Überblick – zum Vergrößern bitte klicken!
Die Ergebnisse im Überblick – zum Vergrößern bitte klicken!(Bild: ÖAMTC)

Breites Mittelfeld mit unterschiedlichen Schwächen
Sechs Modelle landeten mit einem „befriedigend“ knapp hinter den Besten im Test: Firestone Roadhawk 2, Falken Ziex ZE320, Bridgestone Turanza 6, Michelin Primacy 5, Maxxis Premium HP6 und Kumho Ecsta HS52 zeigten jeweils in einzelnen Kriterien leichte Schwächen – etwa bei der Laufleistung, beim Abrieb oder bei den Fahreigenschaften auf trockener oder nasser Fahrbahn.

Beispielhaft nennt der Experte den Primacy 5 von Michelin: Dieser Reifen weist Schwächen bei der Fahrsicherheit, vor allem auf trockener Fahrbahn auf. Gleichzeitig ist er Testsieger bei der Umweltbilanz – unterm Strich reicht es damit zu einem ,befriedigend‘.“

Diese Note können auch vier weitere Produkte für sich verbuchen, deren Schwächen allerdings ein wenig ausgeprägter ausfallen: BF Goodrich Advantage, Hankook Ventus Prime 4, Vredestein Ultrac+ und Greentrac Quest-X. Hierzu merkt der Experte an: „Wer einen dieser Reifen in Betracht zieht, sollte das eigene Fahrprofil kennen und sich die Bewertungen in den einzelnen Kriterien genau ansehen. Bei allen vier Modellen fallen entweder die Schwächen in bestimmten Bereichen deutlicher aus – oder es summieren sich viele kleinere Probleme.“

Der Letztplatzierte ist der Beste auf Nässe – aber insgesamt der mit Abstand schlechteste ...
Der Letztplatzierte ist der Beste auf Nässe – aber insgesamt der mit Abstand schlechteste Reifen.(Bild: ÖAMTC)

Teils eklatante Schwächen bei drei Modellen
Am Ende der Tabelle stehen drei Modelle, die nicht über ein „genügend“ hinauskommen. Relativ knapp an einer besseren Note schrammt der Lassa Revola vorbei, letztlich reichte es aufgrund diverser Schwachstellen (trockene Fahrbahn, Laufleistung und Abrieb) aber nicht für ein „befriedigend“. Beim Leao Nova-Force Acro zeigten sich ähnliche Schwächen, zusätzlich musste er auf nasser Fahrbahn Federn lassen.

Schlusslicht im aktuellen Sommerreifentest ist der bereits erwähnte Linglong Sport Master: Der von dem chinesischen Hersteller in Serbien produzierte Reifen zeigt die Gratwanderung, die die Industrie bewältigen muss, am deutlichsten, wie Kerbl erklärt: „Der Sport Master hat die besten Nassgriffeigenschaften des ganzen Feldes – nur der Testsieger kann hier einigermaßen mithalten. Die Kehrseite der Medaille: Auf trockener Fahrbahn ist kein Testkandidat schwächer, die Laufleistung ist so gering, der Abrieb so hoch wie bei keinem anderen Modell.“

Motor
24.02.2026 00:01
Trotzdem drei Sieger
Sommerreifen im Test: Nur einer fährt wirklich gut
Trotzdem drei Sieger
Sommerreifen im Test: Nur einer fährt wirklich gut
