Sommerreifen im Test: Nur einer fährt wirklich gut

Dazu muss man aber sagen, dass eigentlich nur der Testsieger von Continental wirklich gute Noten in der Kategorie aufweist, die für sicheres Fahren wichtig ist. Er distanziert alle anderen Kandidaten (auch die beiden Mit-Sieger) mit der Note 1,7 deutlich bei der Fahrsicherheit. Zum Vergleich: Der Pirelli Cinturato (C3) kommt auf 2,1, der Goodyear EfficientGrip Performance 2 gar nur auf 2,4. Letztgenannter Reifen deklassiert seine Premiumkonkurrenz jedoch bei der Laufleistung: Note 1,2 gegenüber 2,3 bzw. 2,0 – der Bestwert im Test.