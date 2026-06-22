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0:2 gegen Messi & Co.

Die Noten: Nur A. Schlager und Danso ragten heraus

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 22:26
Österreichs Startelf vor dem Anpfiff des Duells mit Argentinien
Österreichs Startelf vor dem Anpfiff des Duells mit Argentinien(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Zwei „Fünfer“ haben gegen Argentinien nicht gereicht ++ Goalie Alex Schlager und Kevin Danso sind Österreichs beste Akteure gegen den Weltmeister gewesen ++ Marcel Sabitzer war in der Offensive am auffälligsten, Romano Schmid erwischte dafür einen schwachen Tag. Österreichs Nationalteam unter der Lupe von „Krone“-Redakteur Christian Reichel …

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Die „Krone“ berichtet aus Dallas!

Unser Notenschlüssel: 6 – teamreif, 5 – sehr stark, 4 – stark, 3 – solide, 2 – schwach, 1 – nicht sein Tag, 0 – zu kurz eingesetzt

  • Alexander Schlager: Note 5
    Er nahm seine starke Form aus der Jordanien-Partie mit: Mit seiner Verzögerungs-Taktik beim Elfmeter ließ er letztlich Lionel Messi scheitern, parierte einige weitere Male stark. Beim 1:0 gegen die Laufrichtung war er dann ohne Chance.
Alexander Schlager (r.)
Alexander Schlager (r.)(Bild: AP/Julio Cortez)
  • Stefan Posch: Note 3
    Er ging in der Startphase im Zweikampf mit Lautaro Martinez im Strafraum Risiko – und verursachte damit einen Strafstoß, der ohne Folgen blieb. Die von ihm gewohnte Dynamik ließ er vermissen.
Stefan Posch
Stefan Posch(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
  • Kevin Danso: Note 5
    Er verteidigte mutig nach vorne, ließ sich auch immer wieder in der Offensive blicken. Zudem rettete er für den bereits geschlagenen Schlager gegen Messi (32.) und klärte nach der Pause in zwei weiteren brenzligen Momenten.
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  • David Alaba: Note 3
    Er spielte in der Abwehrzentrale seine Erfahrung aus, mit dem Risiko übertrieb er es in der einen oder anderen Situation.
David Alaba
David Alaba(Bild: Sepp Pail)
  • Konrad Laimer: Note 4
    Er ließ sich auch vom bösen Einsteigen Lautaros (23.) nicht aus dem Tritt bringen. Erst kurbelte er über links, dann über rechts, war stets ein Aktivposten.
Konrad Laimer
Konrad Laimer(Bild: AFP/MICHAEL STEELE)
  • Nicolas Seiwald: Note 3
    Solide! Er scheute in einer aussichtsreichen Position kurz nach der Pause den Abschluss
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  • Xaver Schlager: Note 4
    Gelungene Darbietung des Sechsers, der viele gute Entscheidungen traf.
Xaver Schlager (l.)
Xaver Schlager (l.)(Bild: AFP/ARIC BECKER)
  • Marcel Sabitzer: Note 4
    Im Spiel nach vorne war er der Auffälligste, er hatte bei vielen Offensivaktionen seine Beine im Spiel. Zudem sorgte er für die einzig gefährlichen Abschlüsse. Er präsentierte sich als geschickter Ballverteiler, den von ihm getretenen Standards fehlte es aber an Präzision.
Marcel Sabitzer
Marcel Sabitzer(Bild: GEPA)
  • Paul Wanner: Note 4
    Mit Mut, Ballsicherheit und Spielwitz hatte er sich den Platz in der Startelf erkämpft – Attribute, die er gegen die Südamerikaner wieder zeigte.
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  • Romano Schmid: Note 2
    So sehr er sich auch die Seele aus dem Leib lief – unterm Strich schaute für den Flügelspieler wenig Produktives raus. Oft rannte er sich an den Gegenspielern fest.
Romano Schmid (r.)
Romano Schmid (r.)(Bild: AFP/ARIC BECKER)
  • Michael Gregoritsch: Note 3
    Er setzte als Solo-Spitze mehr Akzente als Sasa Kalajdzic gegen Jordanien, brachte sich nach der Pause auch offensiv mehr ein. Gegen den Ball erfüllte seinen Part.
Michael Gregoritsch
Michael Gregoritsch(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
  • Marko Arnautovic: Note 3
    Er sorgte nochmals für Schwung nach vorne.
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  • Alexander Prass: Note 3
    Er machte seine Sache letztlich ordentlich.
Alexander Prass (g. l.)
Alexander Prass (g. l.)(Bild: GEPA)
  • Marco Friedl: Note 3
    Er erfüllte seinen Part im Abwehrzentrum.
Marco Friedl (l.)
Marco Friedl (l.)(Bild: AFP/STACY REVERE)
  • Patrick Wimmer: Note 0
  • Carney Chukwuemeka: Note 0
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