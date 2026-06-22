Die Noten: Nur A. Schlager und Danso ragten heraus

Zwei „Fünfer“ haben gegen Argentinien nicht gereicht ++ Goalie Alex Schlager und Kevin Danso sind Österreichs beste Akteure gegen den Weltmeister gewesen ++ Marcel Sabitzer war in der Offensive am auffälligsten, Romano Schmid erwischte dafür einen schwachen Tag. Österreichs Nationalteam unter der Lupe von „Krone“-Redakteur Christian Reichel …