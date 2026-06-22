Blutiger Schusswechsel in Montreal: Drei Tote

Polizeichef: „Das ist eine Tragödie“

„Der Hauptverdächtige ist neutralisiert“, erklärte Polizeichef Fady Dagher knapp zwei Stunden nach den ersten Notrufen. Es besteht laut ihm keine unmittelbare Gefahr mehr für die Bevölkerung. Gleichzeitig kondolierte er den Angehörigen der Todesopfer und erklärte: „Das ist eine Tragödie. Das ist ein Albtraum.“ Der Einsatz ging aber noch weiter. Die Ermittlungen zum Motiv sind natürlich noch im Anfangsstadium. Bei der Tatwaffe dürfte es sich um ein leichtes Militärgewehr, wohl um einen Karabiner gehandelt haben.