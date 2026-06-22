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„Das ist ein Albtraum“

Blutiger Schusswechsel in Montreal: Drei Tote

Ausland
22.06.2026 22:29
Ein Großaufgebot der Polizei sicherte das Areal ab und durchkämmte zahlreiche Gebäude nach ...
Ein Großaufgebot der Polizei sicherte das Areal ab und durchkämmte zahlreiche Gebäude nach weiteren Verdächtigen.(Bild: APA/Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die kanadische Metropole Montreal ist von einem blutigen Zwischenfall erschüttert worden. Bei einem Schusswechsel eines bewaffneten Mannes mit der Polizei kamen ein Polizist, ein Passant und der Angreifer selbst ums Leben. Eine Polizeibeamtin wurde lebensgefährlich verletzt.

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Der Zwischenfall ereignete sich im jüdisch geprägten Viertel Côte-des-Neiges. Dort befinden sich zahlreiche jüdische Schulen, Gemeindezentren und Synagogen. Allerdings gibt es derzeit noch keine Hinweise darauf, dass es sich um einen gezielten Anschlag gehandelt haben dürfte.

In den sozialen Medien verbreiteten sich die blutigen Augenzeugenvideos von dem Polizeieinsatz in Windeseile. Die Urheber der Videos sind selbst schockiert beim Anblick der Szenen. In den Aufnahmen hört man immer wieder Rufe wie „Oh, mein Gott“, „Was zum Teufel“ oder „Ich glaube, der Cop ist tot“.

Polizeichef: „Das ist eine Tragödie“
„Der Hauptverdächtige ist neutralisiert“, erklärte Polizeichef Fady Dagher knapp zwei Stunden nach den ersten Notrufen. Es besteht laut ihm keine unmittelbare Gefahr mehr für die Bevölkerung. Gleichzeitig kondolierte er den Angehörigen der Todesopfer und erklärte: „Das ist eine Tragödie. Das ist ein Albtraum.“ Der Einsatz ging aber noch weiter. Die Ermittlungen zum Motiv sind natürlich noch im Anfangsstadium. Bei der Tatwaffe dürfte es sich um ein leichtes Militärgewehr, wohl um einen Karabiner gehandelt haben.

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