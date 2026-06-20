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Frau (46) stirbt

Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies

Ausland
20.06.2026 12:04
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik(Bild: Reuters/Gojko Culibrk)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Verheerender Großbrand in einem beliebten Ferienresort in der Dominikanischen Republik: 1700 Gäste mussten nach Behördenangaben evakuiert werden, für eine 46-jährige Italienerin kam jede Hilfe zu spät.

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Der Brand war am Freitag gegen 11 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in der weitläufigen Anlage des Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel im Badeort Bayahibe an der Südostküste des Karibikstaates ausgebrochen.

Dach mit Palmstroh bedeckt
Dramatische Videoaufnahmen zeigten dichte Rauchwolken über der Küste und meterhohe Flammen, die weite Teile des Resorts erfassten. Besonders das mit Palmstroh gedeckte Dach bot den Flammen wohl zusätzlichen Nährboden. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte breiteten sich Feuer und Rauch auch durch starken Wind außergewöhnlich schnell aus.

1700 Menschen wurden evakuiert, das Feuer wurde durch starken Wind und Palmstroh angefacht.
1700 Menschen wurden evakuiert, das Feuer wurde durch starken Wind und Palmstroh angefacht.(Bild: Reuters/Gojko Culibrk)

Neben dem Todesopfer mussten drei Personen in Krankenhäuser gebracht werden, weitere Betroffene wurden vor Ort medizinisch versorgt. Unter ihnen befanden sich Hotelgäste, Besucher und Einsatzkräfte. Die knapp 1700 evakuierten Touristen wurden in umliegenden Hotels und Unterkünften untergebracht.

Einige Aufnahmen aus den sozialen Medien:

Das benachbarte Schwesterhotel Viva Wyndham Dominicus Palace blieb nach Behördenangaben unbeschädigt. Die Einsatzkräfte konnten den Brand unter Kontrolle bringen, die Ermittlungen zur Ursache laufen.

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Meistbesuchte Karibik-Destination
Bayahibe zählt mit seinen weißen Sandstränden und Korallenriffen zu den bekanntesten Urlaubszielen der Dominikanischen Republik. Das Land ist die meistbesuchte Tourismusdestination der Karibik und verzeichnete allein in den ersten fünf Monaten dieses Jahres rund 5,6 Millionen Besucher.

Die Behörden betonten, dass der Tourismusbetrieb in der Region trotz des Unglücks normal weiterlaufe.

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