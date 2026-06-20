Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies

Dach mit Palmstroh bedeckt

Dramatische Videoaufnahmen zeigten dichte Rauchwolken über der Küste und meterhohe Flammen, die weite Teile des Resorts erfassten. Besonders das mit Palmstroh gedeckte Dach bot den Flammen wohl zusätzlichen Nährboden. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte breiteten sich Feuer und Rauch auch durch starken Wind außergewöhnlich schnell aus.