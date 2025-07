Baby im Hitze-Auto? So schlägt man die Scheibe ein

Zunächst einmal: nur im absoluten Notfall. Bemerkt man als Passant in einem eindeutig überhitzten Auto ein eingeschlossenes Baby oder Tier, sollte man zunächst versuchen, den Fahrer in der Nähe (in umliegenden Geschäften, Cafés etc). ausfindig zu machen, rät der ÖAMTC. Sollte das nicht möglich sein, zunächst die Polizei unter dem Notruf 133 verständigen.