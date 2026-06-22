„Gehen nicht heim!“ ÖFB-Fans geben vor WM-Hit Gas

„Wir halten durch hier“

Der Ankick erfolgt heute um 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ). „Alles ist angerichtet – wir haben entschieden, nicht mehr nach Hause zu gehen. Wir halten durch hier“, kündigte eine Abordnung des FC Deutschkreutz, die sich die Österreich-Partie gegen Lionel Messi und Co. ebenfalls nicht entgehen lässt, am Sonntagabend an.