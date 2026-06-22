„Gehen nicht heim!“ ÖFB-Fans geben vor WM-Hit Gas

Der ultimative Härtetest! Österreichs zweites WM-Spiel heute in Dallas gegen Argentinien bedeutet auch jede Menge Geschehnisse in der Stadt und ums Stadion. Die rot-weiß-roten Fans geben schon vor dem Hit mächtig Gas.
Dieses Spiel ist nicht nur für die ÖFB-Spieler, sondern auch für die Fans das ganz große Highlight. Bereits am Tag vor dem Spiel wurde in Dallas viel Stimmung gemacht und gefeiert – das zeigen zahlreiche Videos aus der texanischen Metropole:
„Wir halten durch hier“
Der Ankick erfolgt heute um 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr MESZ). „Alles ist angerichtet – wir haben entschieden, nicht mehr nach Hause zu gehen. Wir halten durch hier“, kündigte eine Abordnung des FC Deutschkreutz, die sich die Österreich-Partie gegen Lionel Messi und Co. ebenfalls nicht entgehen lässt, am Sonntagabend an.
Beeindruckende Arena
Das Dallas Stadium, das bei der WM 70.649 Zuschauern Platz bietet, steht 30 km westlich in der angrenzenden Stadt Arlington.
Zahlreiche rot-weiß-rote Fans werden in die beeindruckende Arena pilgern. Und schon jetzt kann man getrost behaupten: Die Stimmung bei den heimischen Anhängern könnte kaum besser sein!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.