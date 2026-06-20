Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strafen für Autofahrer

Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist

Innenpolitik
20.06.2026 16:00
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Die geplanten Änderungen beim Kfz-Pickerl sorgen weiterhin für Diskussionen. Nach scharfer Kritik an der Reform meldet sich nun das Mobilitätsministerium zu Wort und erklärt, warum die Neuregelung aus seiner Sicht notwendig ist. Dabei verweist das Ressort auf einen Punkt, der vor allem für Autofahrer im Ausland relevant sein könnte.

0 Kommentare

Die geplante Abschaffung der viermonatigen Nachfrist beim §57a-Pickerl sorgt weiter für Diskussionen. Nachdem die FPÖ die Reform zuletzt scharf kritisiert und von einer zusätzlichen Belastung für Autofahrer gesprochen hatte, verteidigt nun das Ministerium von Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) die geplanten Änderungen im Kraftfahrgesetz.

„Die bislang geltende Regelung zur Nachfrist stellte vor allem bei Fahrten ins Ausland ein Problem dar, da die in Österreich geltende Übergangsfrist dort oft nicht anerkannt und daher teilweise hoch sanktioniert wurde“, heißt es aus dem Ministerium.

Immer wieder sogar Kennzeichenabnahmen
Laut ÖAMTC kam es in der Vergangenheit etwa in Italien, Ungarn, Kroatien oder Slowenien wiederholt zu Problemen – von Strafen bis hin zu Kennzeichenabnahmen. Als weiteren Grund nennt das Ressort die Anpassung an geltendes EU-Recht. Der Vorschlag orientiere sich an den Vorgaben einer EU-Richtlinie. Nach Ansicht des Ministeriums soll damit eine europaweit einheitlichere Handhabung der Fahrzeugüberprüfungen erreicht werden.

Lesen Sie auch:
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Kraftfahr-Novelle:
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
20.06.2026

Pickerl soll bald im Vorhinein überprüft werden
Für Fahrzeughalter soll die Reform aber gleichzeitig mehr Spielraum bei der Terminwahl bringen. Anstatt das Pickerl wie bisher erst kurz vor Fälligkeit erneuern zu können, soll die Überprüfung künftig bereits vier Monate vor dem Ablauf möglich sein, ohne dass sich dadurch der nächste Prüftermin verschiebt. Das Ministerium sieht darin einen Ausgleich für den Wegfall der bisherigen Nachfrist.

Ob die geplante Änderung tatsächlich wie vorgesehen umgesetzt wird, entscheidet sich im Zuge der parlamentarischen Beratungen zur Novelle des Kraftfahrgesetzes. Bis dahin dürfte die Debatte um die Folgen für Österreichs Autofahrer weitergehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
20.06.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
169.829 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Gericht
Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen
91.121 mal gelesen
Die Gewalttat geschah am Wonkaplatz nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße.
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
84.759 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1712 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1012 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Außenpolitik
Israel will trotz Angriffen „sofortige Waffenruhe“
799 mal kommentiert
Die israelische Armee griff am Freitag Ziele im Libanon an.
Mehr Innenpolitik
Strafen für Autofahrer
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
Wegen Israel-Angriffen
Deal geplatzt? Iran macht Straße von Hormuz dicht
Krone Plus Logo
Protokoll der US-Krise
Melonis Wut: „Ich und Italien betteln keinen an!“
Blutige Waffenruhe
Israels Minister fordert: „Libanon muss brennen“
Diskutieren Sie mit!
Stocker für Rückführzentren: Ist das sinnvoll?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf