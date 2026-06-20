Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist

Pickerl soll bald im Vorhinein überprüft werden

Für Fahrzeughalter soll die Reform aber gleichzeitig mehr Spielraum bei der Terminwahl bringen. Anstatt das Pickerl wie bisher erst kurz vor Fälligkeit erneuern zu können, soll die Überprüfung künftig bereits vier Monate vor dem Ablauf möglich sein, ohne dass sich dadurch der nächste Prüftermin verschiebt. Das Ministerium sieht darin einen Ausgleich für den Wegfall der bisherigen Nachfrist.