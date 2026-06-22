Teamchef Rangnick: „Mich ärgern diese zwei Dinge“

Im zweiten WM-Gruppenspiel setzte es nun die erste Niederlage für das ÖFB-Team. Ralf Rangnick zeigte sich nach der Partie zwar stolz auf seine Spieler, beschwerte sich allerdings über zwei Dinge...
„Erstens war es vor dem ersten Argentinien-Tor ein Foul an Xaver Schlager und zweitens hat mir unser Verhalten vor dem 0:2 nicht gefallen“, haderte der Teamchef mit dem Schiedsrichter und seinen Spielern. „Wir hatten vor dem zweiten Tor drei Möglichkeiten, den Ball vor das gegnerische Tor zu bringen“.
„Teamleistung war richtig gut“
„Insgesamt hat mir aber unser Auftritt sehr gut gefallen“, lobte der Deutsche die Gesamtleistung seiner Spieler. „Unsere Teamleistung war schon richtig gut, mit und ohne Ball“. In Hinblick auf das letzte Gruppenspiel gegen Algerien meinte er, dass man sicher „zumindest einen Punkt mitnehmen müsse“.
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