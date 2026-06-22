Teamchef Rangnick: „Mich ärgern diese zwei Dinge“

„Teamleistung war richtig gut“

„Insgesamt hat mir aber unser Auftritt sehr gut gefallen“, lobte der Deutsche die Gesamtleistung seiner Spieler. „Unsere Teamleistung war schon richtig gut, mit und ohne Ball“. In Hinblick auf das letzte Gruppenspiel gegen Algerien meinte er, dass man sicher „zumindest einen Punkt mitnehmen müsse“.