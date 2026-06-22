„Terroristen kommunizieren nicht per Brief“

„Es braucht Sicherheitslücken, damit Überwachung funktioniert“

Die frühere Justizministerin und grüne Verfassungssprecherin Alma Zadić sowie der grüne Nationalrat Süleyman Zorba sehen sich durch den Verlauf der Verhandlung in ihrer Kritik bestätigt. „Eine Entscheidung wird es heute nicht geben, die Verfassungsrichter werden weiter beraten. Die Fragen, die an die Regierung gestellt wurden, zeigen aber, dass es noch viele offene Punkte gibt“, sagten sie nach der Verhandlung. Besonders im Fokus seien technische Fragen zur Funktionsweise der Überwachungssoftware sowie die Rolle des Rechtsschutzbeauftragten gestanden.