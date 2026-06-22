Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Messenger-Überwachung

„Terroristen kommunizieren nicht per Brief“

Innenpolitik
22.06.2026 21:35
Am Verfassungsgerichtshof stand das Messenger-Überwachungsgesetz am Prüfstand.
Am Verfassungsgerichtshof stand das Messenger-Überwachungsgesetz am Prüfstand.(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Die umstrittene Messenger-Überwachung beschäftigt den Verfassungsgerichtshof (VfGH). In einer öffentlichen Verhandlung am Montag prüften die Höchstrichter die von der Bundesregierung beschlossene Regelung, die dem Staatsschutz künftig unter bestimmten Voraussetzungen das Mitlesen verschlüsselter Nachrichten ermöglichen soll. 

0 Kommentare

Ausgelöst wurde das Verfahren durch eine Drittelbeschwerde von FPÖ und Grünen. Sie halten die Regelung für verfassungswidrig und warnen vor massiven Eingriffen in die Grundrechte. Anwalt Michael Rohregger warnte vor Gericht: „Die geplante Überwachung ist eine bislang unvergleichlich invasive Maßnahme.“ Zwar sei das Ziel, Terrorismus und Extremismus zu bekämpfen, nicht zu beanstanden, die gesetzlichen Voraussetzungen seien jedoch problematisch.

Die Bundesregierung verteidigte die Maßnahme hingegen als notwendiges Instrument für die Sicherheitsbehörden. Die Leiterin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Sylvia Mayer, verwies auf die zunehmende Verlagerung der Kommunikation auf Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Signal. Um Bedrohungen für die Sicherheit des Landes wirksam bekämpfen zu können, brauche der Verfassungsschutz entsprechende technische Möglichkeiten.

Das Innenministerium argumentiert, Terroristen würden heute nicht mehr per Brief oder SMS kommunizieren, sondern nahezu ausschließlich über verschlüsselte Messenger-Dienste. Bislang habe der Verfassungsschutz keine Möglichkeit, diese Kommunikation mitzulesen. Die Überwachung soll daher nur unter strengen Voraussetzungen möglich sein: zur Vorbeugung besonders schwerer verfassungsgefährdender Straftaten oder Spionage und nur dann, wenn andere Ermittlungsmaßnahmen wie Observationen nicht mehr ausreichen. Zudem ist die Maßnahme auf maximal 30 Fälle pro Jahr beschränkt.

Die ehemalige Justizministerin Alma Zadić übt scharfe Kritik am Gesetz der Regierung.
Die ehemalige Justizministerin Alma Zadić übt scharfe Kritik am Gesetz der Regierung.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Im Mittelpunkt der Verhandlung standen neben rechtlichen Fragen auch technische Details. Die Richter interessierten sich unter anderem dafür, wie die Überwachung konkret funktionieren soll, welche Rolle dem Rechtsschutzbeauftragten zukommt und welche Daten dabei erfasst werden können.

„Es braucht Sicherheitslücken, damit Überwachung funktioniert“
Die frühere Justizministerin und grüne Verfassungssprecherin Alma Zadić sowie der grüne Nationalrat Süleyman Zorba sehen sich durch den Verlauf der Verhandlung in ihrer Kritik bestätigt. „Eine Entscheidung wird es heute nicht geben, die Verfassungsrichter werden weiter beraten. Die Fragen, die an die Regierung gestellt wurden, zeigen aber, dass es noch viele offene Punkte gibt“, sagten sie nach der Verhandlung. Besonders im Fokus seien technische Fragen zur Funktionsweise der Überwachungssoftware sowie die Rolle des Rechtsschutzbeauftragten gestanden.

Für die Grünen besonders brisant: Laut Angaben der Bundesregierung müssten für die Überwachung Sicherheitslücken genutzt werden. „Die Regierung hat zugestanden, dass Sicherheitslücken auf den Geräten und den Messenger-Apps gebraucht werden, um einen Bundestrojaner zu installieren“, so Zadić. Aus Sicht der Grünen sei die Kontrolle durch den Rechtsschutzbeauftragten zudem unzureichend.

Lesen Sie auch:
FPÖ und Grüne sehen in der Messenger-Überwachung eine klare Verfassungswidrigkeit.
Messenger-Überwachung
FPÖ und Grüne ziehen vor Verfassungsgerichtshof
21.01.2026
Regierung einigt sich
„Meilenstein“: Messenger-Überwachung jetzt fix
18.06.2025
Gesetz in Begutachtung
Breite Kritik an geplanter Messenger-Überwachung
30.05.2025
Messenger-Überwachung
DSN-Chef: „Wir machen keine Sicherheitslücken“
12.09.2025

„Journalisten und Oppositionspolitiker abgehört“
Kritik übt die Partei auch an der eingesetzten Software selbst. Diese müsse von privaten Drittanbietern zugekauft werden, denen „wir nicht vertrauen würden“, so Zadić. „In anderen Ländern hat man gesehen, dass solche Programme missbraucht wurden und Journalisten oder Oppositionelle überwacht wurden. Diesen Programmen einfach zu vertrauen, halte ich für problematisch“, erklärte Zadić.

Auch nach der Verhandlung bleiben für die Grünen zentrale Fragen offen. „Welcher Umfang an Daten wird gesammelt und wer bekommt diese Daten tatsächlich?“, fragte Zorba. Die Bundesregierung habe zwar einige Punkte beantwortet, sei aber „viele Antworten schuldig geblieben“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
22.06.2026 21:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Angriff in der Karibik
US-Militär sprengt erneut Drogenboot in die Luft
Der Hochschulalltag wird sich für alle verändern. (Symbolbild)
Wissenschaftsregionen
Nach Protesten will Ministerin jetzt Uni-Reformen
Der Wert beläuft sich auf rund 500 Mio. Euro.
2,7 Tonnen
Größter Kokain-Fund aller Zeiten in Australien
In dieser Schule leiden etliche Schüler unter der enormen Hitze in den Klassenzimmern.
Krone Plus Logo
Und niemand tut was
Schule als Ofen: Hier schmoren Kinder bei 37 Grad!
Gegen 3.30 Uhr schlug das maskierte Trio zu.
Großfahndung ausgelöst
Mit Pkw gegen Auslage: Räuber plünderten Juwelier
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
135.908 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
112.871 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
112.217 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1099 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
773 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
FPÖ-Geburtstagsfeier: Kritik an Gästeliste
689 mal kommentiert
Bussi für AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel in der Hofburg. Herbert Kickls Gästeliste sorgt für ...
Mehr Innenpolitik
Messenger-Überwachung
„Terroristen kommunizieren nicht per Brief“
Kindesmissbrauch
EU: Verschärfte und neue Straftatbestände
Teurer Büroausflug
Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel
Kassasturz-Debatte
Hitziger Schlagabtausch um Wiens Schuldenberg
In bitterster Stunde:
Starmers Rücktrittsrede von Beethoven übertönt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf