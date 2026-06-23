Geher-Olympionike Schwazer erneut positiv getestet

„Ich habe dazu keine Kraft mehr!“

Damals bekämpfte der Südtiroler die Sperre erfolglos beim Internationalen Sportgerichtshof. Diesmal will das der auf seine Unschuld beharrende 41-Jährige aber nicht mehr tun. „Ich bin unschuldig, ich habe weder EPO genommen noch andere Substanzen“, sagte Schwazer. „Diesmal aber werde ich mich nicht mehr dagegen zur Wehr setzen, ich habe dazu keine Kraft mehr. Ich bin 41 Jahre alt, habe eine wunderschöne Familie und mein Leben. Mein Job hat nichts mit dem Leistungssport zu tun.“