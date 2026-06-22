Alaba: Elfmeter? „Sah am Spielfeld nicht so aus“

„Müssen diesen Weg weitergehen“

Deshalb ist sich der Kapitän auch sicher, dass sich das ÖFB-Team auf einem guten Weg befindet: „Wenn das Spiel dann 1:1 ausgeht, glaube ich, darf sich keiner aufregen, obwohl die klaren Chancen sicherlich bei Argentinien waren. Am Ende des Tages tut das 2:0 am meisten weh, weil wir da ganz gut am Drücker waren. Diesen Weg müssen wir weitergehen, um erfolgreich zu sein. Auch im letzten Gruppenspiel gegen Algerien.“