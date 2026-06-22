Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Stolz trotz Niederlage

Alaba: Elfmeter? „Sah am Spielfeld nicht so aus“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 23:23
David Alaba zeigt sich zufrieden mit dem Auftritt des ÖFB-Teams.
David Alaba zeigt sich zufrieden mit dem Auftritt des ÖFB-Teams.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

ÖFB-Kapitän David Alaba hat trotz der 0:2-Niederlage gegen Titelverteidiger Argentinien auch ein positives Gefühl aus dem Spiel mitgenommen. Auch ein Punkt sei im Bereich des Möglichen gewesen, so der Routinier. Die Szene rund um den vergebenen Elfmeter von Doppeltorschützen Lionel Messi hat er auf dem Platz anders wahrgenommen. 

0 Kommentare

„Ich bin stolz auf unsere Mannschaft“, betont Alaba nach dem Spiel im Interview mit Servus TV. Argentinien habe sich als Team sehr stark präsentiert und mit Messi auch noch einen Unterschiedsspieler gehabt. Dennoch habe man gut dagegengehalten, findet der Kapitän: „Speziell in der zweiten Halbzeit haben wir unser Spiel auf den Platz bringen können.“

Lesen Sie auch:
Für Michael Gregoritsch und das ÖFB-Team gab es gegen Argentinien eine 0:2-Niederlage. 
„Gregerl“-Klartext
Niederlage im WM-Schlager: „Das tut besonders weh“
22.06.2026
Matchtag zum Nachlesen
Trotz 0:2: Österreich-Fans feiern zu „Schifoan“
22.06.2026
Highlights im Video
Rekord! Messi-Doppelpack lässt Argentinien jubeln
22.06.2026

Der Sieg für Argentinien sei nicht unverdient und doch wäre ein Punkt für Österreich nicht unmöglich gewesen, resümiert Alaba: „Wenn man gegen so einen Gegner mutig spielt und versucht dem Match seinen eigenen Stempel aufzudrücken, zeigt das den Charakter und die Qualität dieses Teams.“ 

„Müssen diesen Weg weitergehen“
Deshalb ist sich der Kapitän auch sicher, dass sich das ÖFB-Team auf einem guten Weg befindet: „Wenn das Spiel dann 1:1 ausgeht, glaube ich, darf sich keiner aufregen, obwohl die klaren Chancen sicherlich bei Argentinien waren. Am Ende des Tages tut das 2:0 am meisten weh, weil wir da ganz gut am Drücker waren. Diesen Weg müssen wir weitergehen, um erfolgreich zu sein. Auch im letzten Gruppenspiel gegen Algerien.“ 

Österreich zeigte einen beherzten Auftritt.
Österreich zeigte einen beherzten Auftritt.(Bild: AFP/ARIC BECKER)

Eine Szene, die Alaba im Nachgang noch beschäftigte, war der frühe Elfmeterpfiff gegen die ÖFB-Elf. „War das ein Elfmeter?“, erkundigte sich der Kapitän. Nachdem ihm entgegnet wurde, dass die Entscheidung durchaus berechtigt war, entgegnete er kühl: „Ok! Auf dem Spielfeld hat das nicht so ausgesehen.“ Am Ende war diese Szene aber ohnehin nicht entscheidend, den Elfer vergab Messi ja immerhin noch ... 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 23:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Highlights im Video
Rekord! Messi-Doppelpack lässt Argentinien jubeln
Krone-WM-Studio
Spanier entfesselt – Österreich will wieder jubeln
WM-Highlights
Märchen geht weiter – nächster Punkt für Kap Verde
WM-Highlights
Historisch – Ägypten holt ersten Sieg bei einer WM
WM-Highlights
Wieder nur ein Remis – Belgien zittert um Aufstieg
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
136.272 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
112.872 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
112.346 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1393 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1099 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Innenpolitik
Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel
694 mal kommentiert
Kanzler Stocker (li.) stimmte sich mit Fans schon auf das Österreich-Spiel ein.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Stolz trotz Niederlage
Alaba: Elfmeter? „Sah am Spielfeld nicht so aus“
Rundes Jubiläum
Wie Sabitzer! Mbappé feiert den 100er bei der WM
WM 2026 im TICKER
LIVE: TOOOR für Frankreich! Natürlich war‘s Mbappé
Matchtag zum Nachlesen
Trotz 0:2: Österreich-Fans feiern zu „Schifoan“
ÖFB und Gesamt
WM-Überblick: Torschützen, Scorer und Spielplan

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf