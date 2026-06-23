Unwetter-Unterbrechung bei Frankreich gegen Irak!

„Verlassen Sie den Freiluft-Zuschauerbereich!“

Was bedeutet, dass vor Ort im Stadion kein einziger Tropfen Regen gefallen sein muss, bevor es eine Unterbrechung gibt. Freilich: Zumindest heute mangelte es weder an Regentropfen oder Blitzen, ganz absurd erschien die Unterbrechung insofern tatsächlich nicht. Auf den Anzeigetafeln war zu lesen: „Verlassen Sie den Freiluft-Zuschauerbereich und suchen Sie Schutz im Stadion-Inneren!“