Unwetter-Unterbrechung bei Frankreich gegen Irak!

Unwetter unterbricht Duell von Frankreich und Irak
Andere Länder, andere Sitten – der Gruppe-I-Schlager zwischen den Teams von Frankreich und Irak ist wegen eines Unwetters mit Blitzschlägen und Starkregen vorsichtshalber unterbrochen worden!
Hintergrund der aus europäischer Sicht übertrieben erscheinenden Entscheidung für die Unterbrechung sind Gesetze in zahlreichen US-Bundesstaaten – wie eben auch heute im Falle des in Philadelphia im Staate Pennsylvania ausgetragenen Spiels -, die bei Blitzen im Umkreis von knapp 16 Kilometern zwingend die Evakuierung von Großveranstaltungen erfordern.
„Verlassen Sie den Freiluft-Zuschauerbereich!“
Was bedeutet, dass vor Ort im Stadion kein einziger Tropfen Regen gefallen sein muss, bevor es eine Unterbrechung gibt. Freilich: Zumindest heute mangelte es weder an Regentropfen oder Blitzen, ganz absurd erschien die Unterbrechung insofern tatsächlich nicht. Auf den Anzeigetafeln war zu lesen: „Verlassen Sie den Freiluft-Zuschauerbereich und suchen Sie Schutz im Stadion-Inneren!“
In Abstimmung mit den bundesstaatlichen Gesetzen wurde eine Regel eingeführt, die besagt, dass eine unterbrochene Partie erst nach Ablauf einer Zeitspanne von 30 Minuten, in denen kein Blitzschlag registriert wurde, fortgesetzt werden kann.
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