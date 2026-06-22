Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel

Zwar reisen „nur“ sechs Mitarbeiter aus dem Kabinett des Kanzlers selbst mit – ein Pressemitarbeiter, ein Social-Media-Verantwortlicher, ein technischer Assistent sowie drei inhaltliche Referenten. Denn Stocker, der schon seit Samstag in Texas ist, verbindet seinen Besuch des WM-Spiels mit wichtigen Wirtschaftsgesprächen – wäre der US-Bundesstaat ein eigenständiges Land, wäre es die achtgrößte Volkswirtschaft der Welt. Noch dazu kommen dann einige Mitarbeiter des Kanzleramtes selbst dazu. Ein Fotograf etwa, Sicherheitspersonal sowie Mitarbeiter der Protokollabteilung, die bei jeder Auslandsreise dabei sein müssen.