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Mit 4:6, 1:6

Qualifikantin Kraus in 1. Bad-Homburg-Runde out

Tennis
23.06.2026 01:11
Sinja Kraus
Sinja Kraus(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sinja Kraus ist nach erfolgreicher Qualifikation in der 1. Runde des WTA-500-Rasen-Rurniers in Bad Homburg ausgeschieden!

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Die 24-jährige Wienerin und aktuelle Nummer 93 im Ranking unterlag am Montag der Weltranglisten-20. Anna Kalinskaja aus Russland nach nur 72 Minuten 4:6, 1:6.

Kraus hatte zuvor die beiden Ausscheidungsrunden ohne Satzverlust überstanden. Kalinskaja war bei den French Open im Achtelfinale auch zum Stolperstein für Anastasia Potapova geworden.

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