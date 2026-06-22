Honda Prelude: Die wahre Geschichte der Coupés

Generation 3 als BMW- und Mercedes-Konkurrent

Während das Honda CRX Coupé ab 1983 auch bei uns den Nerv einer jungen Generation traf, übte die dritte Auflage des Prelude (1987-1991) auf beruflich Etablierte endgültig eine Faszination aus, wie sonst nur Audi Coupé, BMW 3er oder Mercedes 190 E. Weltweit kamen Coupés damals allmählich aus der Mode, aber Honda hielt mit dem Prelude III dagegen: Die tief heruntergezogene Motorhaube war ein Blickfang, unter der sich neben einem seidenweich hochdrehenden, bis zu 140 PS starken Triebwerk weitere Technik verbarg, die andere noch nicht liefern konnten. So gab es gegen Aufpreis eine Allradlenkung (4WS), „als weltweit erstes Serienfahrzeug überhaupt“, wie Honda reklamierte. Das sah Mazda anders, denn diese experimentierfreudige Marke führte den Mazda 626 4WS fast zeitgleich ein.